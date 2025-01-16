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    全國模範警捲虛幣洗錢 遭搜索／警署靖紀小組及分局自檢 主動報檢偵辦

    土城警分局偵查隊長黃祺瑋曾獲選全國模範警察。（記者徐聖倫翻攝）

    土城警分局偵查隊長黃祺瑋曾獲選全國模範警察。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/01/16 05:30

    任職刑局時 曾向嫌犯買虛幣

    〔記者徐聖倫、邱俊福、姚岳宏、王定傳／新北報導〕刑事局與新北市警偵辦「睿森銀樓洗錢案」，發現曾獲選全國模範警察的新北市土城警分局偵查隊長黃祺瑋（見圖，記者徐聖倫翻攝），二○二二年在刑事局任職期間，曾向睿森案主嫌涂誠文購買虛擬貨幣，警政署靖紀小組及分局督察室自檢發現，主動報請台北地檢署指揮偵辦，昨將黃員夫婦、兩名刑局偵查正等六人帶回偵詢，釐清疑點。黃員強調他只是合法投資虛幣買賣，會配合調查。

    黃祺瑋：合法投資 配合調查

    檢警追查，黃員夫婦與當時一起任職刑事局的兩名同事，向涂嫌購買比特幣、泰達幣等，有多筆交易紀錄；初查他們以幣圈俗稱「搬磚」方式，也就是低買高賣的手法轉手賣給其他交易所，藉此賺取匯差獲利。

    睿森銀樓負責人涂誠文成立揚盛集團，建構規模龐大的洗錢、地下匯兌兼賭博王國，經查該集團洗錢金額高達二四七六億元、不法所得至少卅三億元，其中相當高的比例是透過虛擬貨幣洗錢；台北地檢署才剛依組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪起訴該洗錢集團的揚盛登記負責人李勁寬、「虛幣女神」張于庭等廿七人，首腦涂誠文已潛逃出境，檢方通緝中。

    睿森銀樓洗錢兩千多億 首腦在逃

    檢警追查該集團涉行的過程中，發現黃員的虛幣交易紀錄與涂嫌公司有關，調取相關金流紀錄後，昨上午兵分多路前往包含黃員辦公室、住家等搜索，帶回黃員夫婦，以及刑事局張姓、伍姓偵查正、兩名幣商共六人釐清案情。

    黃員於被搜索時的第一時間表示，他的投資買賣行為都是合法的，因為當時匯款金流非常多筆，所以他能理解為何會遭懷疑，但自己沒有犯法，均為正當投資。

    黃祺瑋破11億洗錢案 獲模範警表揚

    黃員為中央警察大學七十四期畢業，曾辦理台南市某停車場收費員撿拾到裝有丟棄中國金融卡、U盾和手機等物的垃圾袋案件，驚覺應為轉帳洗錢機房所使用；經過調查，查知詐團的轉帳洗錢機房位置在桃園市楊梅區，循此逮捕主嫌賴姓男子等十人，洗錢金額逾新台幣十一億元；黃員也因本件破案有功，獲二○一九年全國模範警察殊榮。

    黃員同事透露，黃員因辦案才接觸加密貨幣，發現加密貨幣起伏大，很容易賺差價，尤其比起坊間一般交易所的公開匯率，與私人幣商的交易匯率差價更大，可能因此與詐團金流扯上關係。

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