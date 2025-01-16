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    投資進帳百萬元 竟是贓款

    警方指出，破解假投資就是要了解詐團的「養、套、殺」，可能會有小額獲利，但卻損失更多的身家財產，呼籲天下沒有白吃的午餐，世上沒有高獲利。（資料照）

    警方指出，破解假投資就是要了解詐團的「養、套、殺」，可能會有小額獲利，但卻損失更多的身家財產，呼籲天下沒有白吃的午餐，世上沒有高獲利。（資料照）

    2025/01/16 05:30

    慘! 千萬老本挨詐沒了 戶頭還遭凍結

    〔記者許麗娟／高雄報導〕投資族群小心，「落袋為安」確實匯進戶頭的投資獲利，不僅拿不到，連帳戶都被凍結！

    遭警示 才知被詐團利用

    假投資詐騙犯行猖獗，住在高雄的一對夫妻遭詐團假投資手法矇騙，拿出近千萬元投資，獲告知投資大賺後，帳戶內確實收到一百七十多萬元的獲利，他們準備投入更多的資金時遭銀行員攔阻，進而發現帳戶已遭警示凍結，還被查出其帳戶竟被詐團利用，收到的是其他被害人的被騙款項。高雄另有一名婦也誤入假投資詐團陷阱，遭詐高達五千六百萬元。

    高雄市警察局昨天舉辦打詐記者會，公布上述兩例誤信投資賺爆利的個案警示。

    高市刑警大隊長鄢志豪表示，去年十二月，有銀行通報一對退休夫妻要匯款一千八百萬元，說要買一輛Audi二手車，但拿千餘萬買二手車不合常理，後又改口說要給兒子購屋，金融機構行員研判該夫妻遭詐騙，通報警方阻詐，夫妻卻認為先前投入九百三十萬元後，確實收到一百七十多萬元獲利，不相信自己受害；後來該對夫妻的帳號遭警示，才驚覺帳戶被詐團利用，戶頭內多出來的錢是其他被害人匯來的被詐款，並不是獲利錢。

    另一名女性被害人則是去年十月點進臉書廣告，加入投資群組，誤信對方話術以為投資可爆賺，一步步落入詐團陷阱，九次面交總共遭詐五千六百萬元。

    高雄另女 遭詐五千六百萬

    高雄市警察局長林炎田表示，二○二四年八至十二月，高雄市遭詐前五名分別是假投資、網路購物詐騙、假買家騙賣家、假交友投資詐財、中獎通告。林炎田提醒，破解假投資就是要了解詐團的「養、套、殺」，可能會有小額獲利，但卻損失更多的身家財產，呼籲天下沒有白吃的午餐，世上沒有高獲利。

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