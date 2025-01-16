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    危害甚鉅一審判太輕／水上鄉代主席運毒18公斤 高院加倍重判

    水上鄉代主席林家緯運毒18公斤，高院加倍重判5年4月。（資料照）

    水上鄉代主席林家緯運毒18公斤，高院加倍重判5年4月。（資料照）

    2025/01/16 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕無黨籍嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯，前年以模具機夾藏逾十八公斤的三級毒品K他命，從馬來西亞走私至台北港被查獲，林於偵查中自白認罪，獲士林地院減刑，依共同運輸第三級毒品罪判他二年八月有期徒刑，共犯葉哲豪、王耀穎各判刑二年六月、二年二月，全案上訴後，高等法院認定林運毒高達十八公斤，危害甚鉅，一審判刑過輕，違反罪刑相當原則，昨將刑責加倍，改判林五年四月、葉四年四月、王四年徒刑。

    林家緯與人合夥出資 判5年4月

    判決指出，林家緯前年八月與運毒集團成員華哥（未到案）謀議各出資二六○萬元走私K他命，計畫以模具機夾藏方式從馬來西亞走私至台北港，並由林負責販售，利潤均分。

    前年九月廿三日，分裝為十八包的十八公斤K他命分別夾藏於模具機內運抵台北港，海關察覺有異通報調查局，檢調將貨物依計畫送到指定收貨的桃園倉庫，王耀穎出面簽收，葉哲豪依林家緯指示前往把風監控收貨，檢調當場逮捕王、葉及查扣毒品，循線將林逮捕到案。

    偵查時，林三人坦承犯案，葉哲豪供出林家緯，林到案供出與華哥合作。士檢起訴林三人。

    士院審理後，考量林三人自白犯行，配合供出毒品來源與共犯，予以減刑，各量處二年二月至二年八月徒刑。檢方和林三人均針對量刑部份提起上訴。

    高等法院認定，林三人偵查中自白、供出毒品來源，均應予以減刑，但運輸來台K他命重達十八公斤，價值高達五百廿萬元，犯罪情節不輕，危害甚鉅，一審判刑違反罪刑相當原則，改判林五年四月、葉四年四月、王四年徒刑。可上訴。

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