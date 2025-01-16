梁育誌為紓解車貸壓力 想試刺激的

馬國女大生在校園旁遭殺害，凶手梁育誌更審後仍判死刑。（資料照、取自臉書）

2025/01/16 05:30

長期潛伏物色落單者 隨機挑年輕女下手

〔記者鮑建信／高雄報導〕備受矚目的馬籍鍾姓女大生命案，凶手梁育誌二度被判處死刑，經最高法院撤銷發回，高等法院高雄分院更審認為被告梁嫌符合「情節最重大之罪」，昨天第三度判處死刑，褫奪公權終身。

據了解，去年九月間，憲法法庭第八號判決解釋，限縮判處死刑空間，外界認為等於「實質廢死」，舉例來說，高雄市劉姓男子在市場劫財劫色，殺害退休女教師案，五度判死後改判無期定讞，而梁案則為憲判「實質廢死」後，首宗仍判處死刑的案件。

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更一審法官指出，梁男第一次性侵失敗後，精進犯罪計畫，事先備妥可勒斃鍾女的「上吊結」，並準備換裝衣物，且將下手地點改成更偏僻昏暗處，長期潛伏物色落單女大學生，隨機找年輕女子下手。

梁男先以繩索套頸，強行將鍾女拖入隱密處，不顧她掙扎、反抗、求饒，強壓口鼻並毆打臉部，造成血流滿面，身體多處、甚至大面積的傷勢，再用力勒緊頸部繩圈，用力之猛，竟然壓碎深藏頸部內聲帶肌肉。

此外，梁男性侵手法猛烈，導致大量空氣進入被害人心臟，膨脹像小氣球，因而魂斷異鄉，如此殘暴的犯行竟只是為滿足私慾，其惡性極為重大，在倫理及法律上具有特別可非難性，屬於憲法法庭去年憲判字第八號判決意旨所指的「犯罪情節最嚴重之情形」，及公民與政治權利國際公約所稱「情節最重大之罪」。

此外，梁男為了紓解車貸的壓力，竟自認不如試一下刺激的，未考慮他人遭受的痛苦，毫無同理心。

合議庭指出，梁男有反社會型人格障礙症個性及傾向，幾乎已定型而難以改變，精神醫學的各種處遇均無效果，回歸社會後的性侵害再犯風險很高，在其性衝動影響之下，結合暴力犯罪的再犯風險也很高，難以合理期待他透過矯治教化後，能降低再犯風險。

況且，梁男不是自首，無智能不足或缺陷，亦無任何精神疾病，無任何減刑事由，經斟酌再三後，認為有不得已必須剝奪其生命，使其永久與世隔絕之必要，經合議庭法官一致決，判處死刑，褫奪公權終身。

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