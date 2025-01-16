為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    梁育誌為紓解車貸壓力 想試刺激的

    馬國女大生在校園旁遭殺害，凶手梁育誌更審後仍判死刑。（資料照、取自臉書）

    馬國女大生在校園旁遭殺害，凶手梁育誌更審後仍判死刑。（資料照、取自臉書）

    2025/01/16 05:30

    長期潛伏物色落單者 隨機挑年輕女下手

    〔記者鮑建信／高雄報導〕備受矚目的馬籍鍾姓女大生命案，凶手梁育誌二度被判處死刑，經最高法院撤銷發回，高等法院高雄分院更審認為被告梁嫌符合「情節最重大之罪」，昨天第三度判處死刑，褫奪公權終身。

    據了解，去年九月間，憲法法庭第八號判決解釋，限縮判處死刑空間，外界認為等於「實質廢死」，舉例來說，高雄市劉姓男子在市場劫財劫色，殺害退休女教師案，五度判死後改判無期定讞，而梁案則為憲判「實質廢死」後，首宗仍判處死刑的案件。

    更一審法官指出，梁男第一次性侵失敗後，精進犯罪計畫，事先備妥可勒斃鍾女的「上吊結」，並準備換裝衣物，且將下手地點改成更偏僻昏暗處，長期潛伏物色落單女大學生，隨機找年輕女子下手。

    梁男先以繩索套頸，強行將鍾女拖入隱密處，不顧她掙扎、反抗、求饒，強壓口鼻並毆打臉部，造成血流滿面，身體多處、甚至大面積的傷勢，再用力勒緊頸部繩圈，用力之猛，竟然壓碎深藏頸部內聲帶肌肉。

    此外，梁男性侵手法猛烈，導致大量空氣進入被害人心臟，膨脹像小氣球，因而魂斷異鄉，如此殘暴的犯行竟只是為滿足私慾，其惡性極為重大，在倫理及法律上具有特別可非難性，屬於憲法法庭去年憲判字第八號判決意旨所指的「犯罪情節最嚴重之情形」，及公民與政治權利國際公約所稱「情節最重大之罪」。

    此外，梁男為了紓解車貸的壓力，竟自認不如試一下刺激的，未考慮他人遭受的痛苦，毫無同理心。

    合議庭指出，梁男有反社會型人格障礙症個性及傾向，幾乎已定型而難以改變，精神醫學的各種處遇均無效果，回歸社會後的性侵害再犯風險很高，在其性衝動影響之下，結合暴力犯罪的再犯風險也很高，難以合理期待他透過矯治教化後，能降低再犯風險。

    況且，梁男不是自首，無智能不足或缺陷，亦無任何精神疾病，無任何減刑事由，經斟酌再三後，認為有不得已必須剝奪其生命，使其永久與世隔絕之必要，經合議庭法官一致決，判處死刑，褫奪公權終身。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播