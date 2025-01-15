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    毒蟲殺價5百 跑路的毒販一刀要他命

    新竹地院依販毒等罪累計判處男子鄭宏浩九年四月徒刑，傷害致死部分另案審理中。（資料照）

    新竹地院依販毒等罪累計判處男子鄭宏浩九年四月徒刑，傷害致死部分另案審理中。（資料照）

    2025/01/15 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹男子鄭宏浩因意圖販毒，前年開車衝撞警車並波及民眾成傷，事後遭通緝仍持續販毒，因毒蟲砍價五百元而交易不成，鄭男竟持刀殺死對方，警方圍捕時他再撞警車企圖脫逃，新竹地院依販毒等罪累計判處鄭男徒刑九年四月，傷害致死部分另案審理中。

    販毒撞警 先判九年四月

    法官調查，前年六月九日凌晨，鄭宏浩因持有毒品，駕懸掛註銷車牌的轎車行經新竹縣湖口鄉八德路，遭巡邏警員攔查，鄭宏浩竟逆向衝撞警車，再衝撞無辜民眾轎車，致警員與兩民眾受傷。新竹地院依意圖販賣持有二級毒品等罪將鄭男判刑三年十月。

    事後鄭宏浩遭通緝，並購買一級毒品海洛因一八○公克、二級毒品甲基安非他命二一五公克而非法持有。鄭宏浩與友人徐程豪去年四月廿六日晚間在新竹縣新豐國中旁，因鄭宏浩遭通緝不便出面，遂指使徐程豪代為將海洛因賣給吳男並收兩千元，然吳男到場後變卦，只願給一千五百元，導致交易不成。

    徐程豪通知鄭宏浩到場後，鄭宏浩與吳男發生爭執，過程中吳男遭鄭宏浩持小武士刀刺傷，徐與鄭見狀逃離現場，吳男經民眾報案後送醫不治。

    警方據報前往處理，於鄭宏浩車上與徐程豪所搭乘計程車內接連搜到毒品，去年四月卅日警方在桃園市拘提鄭宏浩並在車內扣得毒品，當時鄭宏浩再度衝撞警車仍遭制伏。

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