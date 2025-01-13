教練夫妻被認定有過失 日客墾丁潛水喪命 判賠家屬2070萬

日籍遊客鯨井亮治5年前在屏東墾丁後壁湖潛水溺斃，林姓教練夫妻判賠二○七○餘萬元；示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

2025/01/13 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕日籍遊客鯨井亮治一家三口到屏東墾丁後壁湖潛水，由於風浪太大及耳壓問題導致鯨井溺斃，屏東地院民事判決近期出爐，潛水教練夫妻及其公司，共需賠償鯨井一家超過兩千萬元鉅款，創下台灣潛水死亡意外賠償的最高紀錄，引發潛水業界討論，認為對潛水學員身體狀況應謹慎，但全案仍可上訴。

創台灣潛水死亡意外賠償紀錄

林姓教練和日籍妻子王女均領有潛水教練資格，在恆春經營潛水店，二○一九年八月間，招攬日籍遊客鯨井亮治一家三口前往後壁湖潛水。同月十五日，在軟珊瑚區對鯨井亮治進行耳壓平衡訓練，見他有耳壓平衡困難症狀卻疏於注意，鯨井亮治下潛後，耳膜因水中壓力破裂、內耳聽骨損壞及出血，未能及時獲救，因而溺水死亡。

請繼續往下閱讀...

這起意外，日前刑事判決依過失致死罪判林姓教練夫妻八月徒刑與得易科罰金之刑六月，林姓教練目前服刑中，王姓妻子現雙眼失明，潛水公司早已停止運作。

近期刑事附帶民事訴訟判決出爐，原告鯨井亮治妻子鯨井愛子、其父母及女兒，針對喪葬、撫養金、撫慰金、懲罰性賠償金，原求償總共八千多萬元，屏東地方法院判賠二○七○餘萬元。

對這起判決，法界認為，因被害人上有老下有小，加上原告人數多、不是常態車禍案件，算得出這個數字還合理。只是被告方看起來有些可以抗辯的，比如過失相抵，但刑案部分有明顯過失遭判刑，或許也是民事遭判賠鉅款的原因之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法