耳壓平衡不當 常釀耳膜破損／潛水喪命 獲判賠兩千萬創紀錄

安全潛水，首重耳壓平衡。（資料照）

2025/01/13 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕日籍遊客鯨井亮治在墾丁潛水死亡衍生鉅額賠償，死因是耳壓平衡問題造成，而在潛水界，「耳壓平衡」也是進入潛水世界的重要課程，因為沒有適時地排解耳壓，可能會導致耳膜破損，在深海中一不小心就會造成生命危險，無法排除時，多數教練會主動喊停，就怕發生類似這起難以挽回的意外。

感冒、中耳炎 禁潛水

「越基本的項目越要嚴格執行！」墾丁資深潛水教練阿文說，不管是水肺還是自由潛水，最重要的就是安全，為了避免危及生命安全，潛水務必找到可互相照應的潛伴或值得信任的人員、教練陪同，而攸關身體狀況的動作，絕對不可以勉強操作，生命沒有重來機會，好教練更該看出學員害怕或恐慌立刻「喊停」上岸。

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阿文指出，「耳壓平衡」可說是潛水入門必修，因為下潛時，水壓會對耳膜造成壓力，可能導致耳膜變形。為了鼓動耳膜並平衡體內空腔的壓力，潛水時必需做好耳壓平衡，經驗不足者每下潛一公尺就要做一次；此外，感冒、鼻炎、鼻腔狀況、中耳炎時候也不能潛水，雖在水中不必用鼻子呼吸，但如果存在鼻塞狀況，則容易產生分泌物並阻塞，影響到耳壓平衡。

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