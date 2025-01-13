為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    耳壓平衡不當 常釀耳膜破損／潛水喪命 獲判賠兩千萬創紀錄

    安全潛水，首重耳壓平衡。（資料照）

    安全潛水，首重耳壓平衡。（資料照）

    2025/01/13 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕日籍遊客鯨井亮治在墾丁潛水死亡衍生鉅額賠償，死因是耳壓平衡問題造成，而在潛水界，「耳壓平衡」也是進入潛水世界的重要課程，因為沒有適時地排解耳壓，可能會導致耳膜破損，在深海中一不小心就會造成生命危險，無法排除時，多數教練會主動喊停，就怕發生類似這起難以挽回的意外。

    感冒、中耳炎 禁潛水

    「越基本的項目越要嚴格執行！」墾丁資深潛水教練阿文說，不管是水肺還是自由潛水，最重要的就是安全，為了避免危及生命安全，潛水務必找到可互相照應的潛伴或值得信任的人員、教練陪同，而攸關身體狀況的動作，絕對不可以勉強操作，生命沒有重來機會，好教練更該看出學員害怕或恐慌立刻「喊停」上岸。

    阿文指出，「耳壓平衡」可說是潛水入門必修，因為下潛時，水壓會對耳膜造成壓力，可能導致耳膜變形。為了鼓動耳膜並平衡體內空腔的壓力，潛水時必需做好耳壓平衡，經驗不足者每下潛一公尺就要做一次；此外，感冒、鼻炎、鼻腔狀況、中耳炎時候也不能潛水，雖在水中不必用鼻子呼吸，但如果存在鼻塞狀況，則容易產生分泌物並阻塞，影響到耳壓平衡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播