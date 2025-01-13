警無奈 抓到源頭 辦不了未掛牌買家

社群平台假車牌猖獗，警方查出一牌號（兩張車牌）約需六至八千元，還可貨到付款。（記者黃良傑攝）

2025/01/13 05:30

〔記者黃良傑／專題報導〕中國不法集團客製化高仿假車牌大量輸台，衍生治安、交通、車輛管理問題，影響被冒用車主的權益，甚至涉入刑案，礙於法規漏洞，警方勤抓販賣源頭，卻因台灣買家未掛牌上路便沒事，攸關治安和民怨，杜絕假車牌境外輸入，修法補漏已成當務之急。

高雄市刑事警察大隊警官透露，高雄大寮某汽車維修廠去年六月遭步槍掃射，留下廿多個彈孔，歹徒把車開到屏東河濱公園燒毀逃逸，留下焦黑車牌就是中國輸入的變造車牌，險讓檢警抓錯人，影響偵辦速度；高市統計前年破獲九案、十三面車牌，去年竄升七十四案、一百面車牌，今年會持續「淨牌」，越來越多假牌充斥，除作姦犯科逃避查緝外，可能與多項新制有關。

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門檻過低的記點吊扣駕照規定，汽車駕駛人於一年內記違規點數每達十二點者，吊扣駕駛執照二個月，兩年內經吊扣駕駛執照二次，再經記違規點數者，就會吊銷駕駛執照，若遇檢舉達人，稍一不慎就會跨過門檻。

另一個新制是微型電動二輪車去年十一月廿九日前需完成掛牌、保強制險，才可以上路騎乘，有人心存僥倖，見社群網路有人低價賣假車牌便下訂，助長盜用假車牌歪風。

中國變造高仿的台灣汽機車假車牌，技術上已能偽造梅花烙印，甚至車牌背面的防偽雷標也能變造，連員警都坦言真假難辨，加上社群平台假車牌猖獗，隨意可搜尋到，一牌號（兩張車牌）只約需台幣六至八千元價格，還可貨到付款，相較吊扣、吊銷駕照，或動輒累計上萬罰單，划算許多。

懸掛上路被攔 才能法辦

警方調查原車主懸掛假車牌，多因酒駕、超速等交通違規，遭吊扣、吊銷牌照，為繼續使用原車輛，購買假車牌後懸掛上路，已涉刑法「行使偽造特種文書」罪，刑責最高僅判一年有期徒刑，道路交通管理處罰條例最重只罰一萬八○○元。

檢警拚命偵辦販售假車牌集團，好不容易查到下訂買家的名單，卻因尚未懸掛、還沒開上路，無法繩之於法，只能等到假牌上路被攔查，但假車牌製作日益精進，警方無法立即辨識，使「淨牌專案」效果打了折扣。

淨牌專案 效果打折扣

交通部提出修法，針對偽造或變造及未掛號牌的罰鍰上限提高到三萬六千元，並可移置保管車輛；至於刑法「行使偽造特種文書罪」，是否修訂將意圖行為人也納入懲戒對象，有待司法、立法機關討論。

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