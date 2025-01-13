掛假牌騙過通行費系統 高仿貨疑來自中國客製化

購買假車牌後「懸掛」、「上路」，涉嫌刑法「行使偽造特種文書」罪，刑責最高僅判1年有期徒刑，道路交通管理處罰條例最重只罰1萬800元，但尚未掛牌上路無法可管。（記者黃良傑翻攝）

2025/01/13 05:30

超速被扣牌 買假牌上路

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名陳姓男子去年三月駕駛母親車輛，因超速超過四十公里，被罰扣牌半年。陳男為讓車子能繼續行駛，竟透過網路購買印有他人車牌號的假車牌，懸掛上路。未料，被冒用車牌的車主陸續收到通行、停車費繳費通知，隨即報警偵辦。法官審理後，認定陳男觸犯行使偽造特種文書罪，處有期徒刑三月，緩刑兩年，並支付公庫五萬元。

資深警官推測，陳男透過網路取得的偽造車牌，應該是中國高仿製作的車牌，才會騙過我國的停車、通行費系統。

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正主收到繳費通知報警

檢警調查，陳男因超速害母親的車牌被吊扣後，竟於去年六月透過通訊軟體LINE，以五千五百元的代價，訂購偽造車牌兩面，懸掛後開車上路，被冒用車牌號碼的蔡姓婦人，卻莫名的收到停車費、通行費的繳費通知，共一七六．四元，趕緊報案。

警方在去年八月二十一日下午，查獲陳男駕駛的車輛及偽造車牌，當場將兩面車牌查扣下來，檢警偵訊時，陳男坦承自己是為了讓車子能夠在上路，才會訂購偽造車牌，但不小心打成蔡女的車牌號碼，並非刻意害被害人吃上罰單。

繳罰款才准緩刑 得不償失

法院審理後認為，陳男懸掛偽造車牌，非但影響蔡女的權益及公路監理機關管理車輛的正確性，因他犯後承認犯行，態度良好，故依觸犯行使偽造特種文書罪判處有期徒刑三月，得易科罰金九萬元。

法官考量，陳男並無前科，因一時失慮而觸法，且已取得蔡女諒解，對方表示不願追究，願意給被告緩刑，依規定予以緩刑兩年，以啟自新；此外，為了避免陳男獲得緩刑宣告而心存僥倖，為讓其心生警惕，故命他向公庫支付五萬元，為緩刑宣告附帶條件。

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