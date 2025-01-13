基隆警局長捲性騷風波 拔官

基隆市警局長翁群能將被降調為航警局副局長。（中央社檔案照）

2025/01/13 05:30

高階警官退休 10縣市警局長將大換血

〔記者姚岳宏／台北報導〕因應四名三線三星高階警官本月十六日屆齡退休，警政署今天將發布包括副署長、航警局長等高階警官人事調動，也牽動十名縣市警局長換血，本來不在這一波調動的基隆市警局長翁群能（見圖，中央社檔案照）卻被爆出疑似酒後對女警性騷擾案，警政署決定將他降調為航警局副局長，遺缺由刑事局其中一位副局長接任，人事案今天發布。

翁群能降調為航警局副局長

這波警監以上的人事案，從副署長以降到直轄市分局長及縣市副局長，有一百多位警監以上職務調整，其中去年一月才調整的十六名縣市警局長，一下子換了十人；外界曾傳言六都警局長會異動，但據指出，將等到七月桃園市警局長吳坤旭屆齡退休，才會一併處理。

請繼續往下閱讀...

這次高階警官調動，事前保密到家，直到昨下午，警政署長張榮興個別通知新任警局長，要他們這兩天找時間去見縣市長，傍晚警界就傳出新任警局長名單。

新任警局長包括：警政署保防組長劉炯炫接宜蘭縣警局長，署公關室主任許頌嘉接新竹市警局長、台南市警局督察長王森瑒接苗栗縣警局長、保三總隊副總隊長謝宗宏接南投縣警局長、警政署保安組長林溫柔接澎湖縣警局長、刑事局副局長黃壬聰接金門縣警局長、鐵路警察局副局長陳保安接連江縣警局長等。

據悉，基隆市警察局長翁群能在調動前夕，遭爆在刑事餐會敬酒後，對身旁女偵查佐擁抱碰臉，女偵查佐返隊後向所屬長官表達不舒服，連請二天假，警政署長張榮興獲知，責成警政署督察室主任顏旺盛組聯合調查小組展開調查，釐清事發經過，翁昨確定將被調整職務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法