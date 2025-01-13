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    首頁　>　社會

    拍照、錄影、呼救…都有助定罪色狼

    律師張鈞翔表示，被性騷擾的第一時間一定要冷靜蒐證，即時呼救，取得在場者的聯繫方式，將來有必要時可聲請檢察官傳喚作證。（示意圖，資料照）

    律師張鈞翔表示，被性騷擾的第一時間一定要冷靜蒐證，即時呼救，取得在場者的聯繫方式，將來有必要時可聲請檢察官傳喚作證。（示意圖，資料照）

    2025/01/13 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕年輕男子在公車上以手背觸碰少女胸部二次後隨即下車，因少女當下拍照、打電話給家人請其陪同報案、告知客運駕駛被性騷等處置方式，得以讓襲胸狼被定罪，律師張鈞翔表示，被性騷擾的第一時間一定要冷靜蒐證，即時呼救，取得在場者的聯繫方式，將來有必要時可聲請檢察官傳喚作證。

    別當作沒事下車

    張鈞翔說，過去有些年輕女性或國高中女生，在公車上被性騷擾時驚惶失措，沒有呼救也未採取蒐證措施，性騷狼發現被性騷的當事人害怕、不知所措，即當作沒事人下車，而這名十七歲少女當下的冷靜處置，是值得學習的案例。

    張鈞翔指出，萬一在公車上或其他地點，遭襲胸、摸臀或是利用車上擁擠機會，用身體從後緊靠等方式性騷擾，第一時間切記冷靜蒐證，即馬上拿出手機拍照或錄影取得對方容貌、身形特徵或犯案過程。若身處大眾運輸車體中，例如：公車、捷運、火車上，可即時呼救引起其他乘客、司機或乘務員的注意，可阻止性騷狼繼續動作，也可幫忙把其留在車上，等待被騷擾者報警處理。

    此外，最好也要取得在場人的聯繫方式，像當場有出面協助的乘客，或是在場目擊者，在取得對方同意後留下姓名、聯絡方式，將來若有必要，即可聲請檢察官傳喚他們作證。

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