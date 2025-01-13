美少女冷靜蒐證 逮回公車襲胸狼定罪

2025/01/13 05:30

碰胸兩次 色狼匆匆下車

〔記者陳鳳麗／南投報導〕住南投縣草屯鎮的十七歲少女，搭乘全航客運返家途中，鄧姓男子見她長得漂亮，在客運走道上用拿著數張千元鈔票的左手手背，碰觸少女胸部二次，少女冷靜用手機拍照，打電話給家人，並跟客運駕駛告知鄧男對其襲胸，下車後由父親陪同報案，因有人證物證，南投地院法官依性騷擾罪判處鄧男拘役三十日。

拍下色狼背影、側面照

還拍下案發時窗外街景

這名就讀高中的十七歲少女，二○二二年九月下旬某晚九時多，從台中搭乘全航客運返回草屯鎮，當晚坐在靠走道的座位，廿二歲鄧姓男子準備在草屯鎮中正路某站下車前，先站在走道上，用拿著數張千元鈔票的左手手背，碰觸坐在靠走道少女的胸部兩下，隨即匆匆下車。

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少女不堪被性騷擾，被襲胸後火速用手機拍下鄧男的背影和側面照片，另也拍下被襲胸時窗外的街景。接著打電話給其父親，請他到站牌等她。下車前再走到客運駕駛身旁，告知剛下車的年輕男子以左手背對其襲胸。等少女到站下車時，她的父親也好趕到公車站，父女相偕到草屯警分局報案，在製作筆錄時，不只提供拍下的照片，也將搭乘客運班次、駕駛姓名等告訴員警。

告知駕駛 自己被襲胸

去電父親 下車同赴報案

草屯警方依據該名少女提供的鄧男背面和側面照，調閱該站牌周邊的監視器再比對，從衣著、側臉等特徵，查到是鄧姓男子涉嫌襲胸後，傳喚鄧男到案說明。

鄧男矢口否認對少女襲胸，但承認當時覺得少女長得很漂亮，想跟她交朋友，才會拿出一疊千元大鈔，希望得到少女的關注，願意跟他做朋友。

全航客運司機後來有到分局作證，指少女有告訴他被襲胸的事，而該案因有人證物證，鄧男後來被移送南投地檢署偵辦，檢察官以性騷擾罪名起訴。

認罪未和解 狼判拘30天

南投地院法官審理後，認定鄧男驟然碰觸少女胸部，嚴重欠缺尊重他人身體自主權和心理感受，造成少女的精神痛苦，雖後來坦承有襲胸，但至今未與少女和解，因此以性騷擾罪名判處拘役三十日。全案可上訴。

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