免費觀光、供吃住 吸引來台 詐團外籍車手變多 年逮764人

警方查獲的越南籍車手。（資料照）

2025/01/12 05:30

車手陣亡率高 詐團引進新血

〔記者邱俊福、許國楨、林嘉東／綜合報導〕詐騙集團中負責第一線領款、收款的車手「陣亡率高」，以致詐團需要一直補充新血，除了佯稱高薪輕鬆等語吸引民眾當車手，也利用網路的跨國性，以免費觀光、供吃住等話術吸引外籍人士來台當車手，因而以打工為名的外籍車手愈來愈多。刑事警察局統計，去年一月至十二月廿六日，落網的二萬六四七八名車手中，有七六四名是外籍車手，雖然所佔比例還不算很高，卻有逐年增加趨勢，其中以越南籍最多，其次為通華語的馬來西亞籍，香港籍排第三。

打工入境、失聯移工 納旗下

分析外籍車手的來源，又大致可分為兩類，一類就是上述以觀光名義入境的「打工車手」，以馬國和港籍人士最多；另一類是直接在國內吸收失聯移工當車手，以越南籍男女為最大宗。

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台中市警方統計，最近一年查獲以觀光名義來台的車手，有五名馬來西亞國籍、八名香港籍；原本在台的外籍或逃逸移工被吸收成為車手者，查獲越南籍廿人。

警方指出，由於免簽優惠及語言相通的溝通優勢，不少在母國工作不順或缺錢的外籍人士，受高薪誘惑來台成為車手後，卻沒想到，有人竟然第一次「出勤」就被逮，或者一天跑多個地方領款，結果不到十二小時或隔天再出動時遭查獲。警方說，雖然也有外籍「打工車手」在台待了幾天後搭機返國，成為黑數，但整體來說，其實「落難台灣」的機率較高。

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