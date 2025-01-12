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    首頁　>　社會

    8旬騎士夫婦挨撞 卡車底撞護墩雙亡

    老夫妻騎機車遭小貨車撞上後，被壓在車頭底下拖行，撞路旁護墩才停下。（民眾提供）

    老夫妻騎機車遭小貨車撞上後，被壓在車頭底下拖行，撞路旁護墩才停下。（民眾提供）

    2025/01/12 05:30

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市鹽水區台十九線舊營路口，昨天驚傳貨車撞擊機車後拖行，造成夫妻雙亡慘劇！當時賴姓老翁騎機車後載妻子，在路口左轉南七十三線時，遭對向直行而來的小貨車衝撞，賴男夫妻連同機車被壓在貨車頭底下拖行十多公尺，二人傷重不治；確切車禍原因有待警方調查釐清。

    抄捷徑回老家遇死劫

    車禍發生於昨天上午十點多，地點為台十九線和南七十三線鹽水區舊營聚落入庄的路口，事發時廖姓司機駕駛小貨車，往北直行台十九線中央公路，經過路口的時候，與在台十九線南向左轉進入南七十三線的機車發生碰撞。

    機車由八十四歲賴姓老農騎乘、後載八十四歲妻子，警方推測夫婦要從台十九線左轉進入舊營，抄捷徑回到鹽水坔頭港的老家，但在路口被小貨車正面撞上，身體拋飛撞碎貨車擋風玻璃，再連人帶車卡在貨車車頭底下，遭拖行十多公尺後，小貨車衝至台十九線路旁的護墩才停下。

    老農夫婦當場倒地不起，頭部有外傷，失去呼吸心跳，消防隊救護員到場將二人急救後分別載往柳營奇美、佳里奇美醫院救治，仍告不治，家屬悲傷不已。

    警方調查，廖男無酒駕，台十九線舊營路口有左轉車道及左轉待轉區，當時台十九線是綠燈，確切車禍原因由新營警分局調閱路口監視影像調查釐清。

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