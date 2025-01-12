柳營科技廠2年3度大火 「重罰並廢照」

警、消出動消防機器人灌救。（民眾提供）

2025/01/12 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南市柳營科技工業區一家綠能科技工廠昨天舉辦尾牙餐會，未料廠房於下午二點四十九分發生火警，且全面燃燒，滾滾黑煙直竄天際，直到昨晚持續殘火處理。這家工廠兩年內三度起火，去年並因違法貯存廢塑膠、廢纖維被累計開罰九次，台南市環保局昨表示，除依法對業者加重開罰，也將廢止其再利用許可執照。

這家綠能科技公司柳營廠專營回收舊衣、廢紡織纖維及廢塑料廢棄物，運用技術燃料化，製成固體再生燃料棒，因此廠房堆積大批回收物和產品。

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剛好辦尾牙 剩一名保全逃生

昨天辦尾牙餐會，柳營廠無人上班，發生火警後工廠一名保全趕緊逃生；廠方人員說，不知為何起火，損失慘重。因廠房內、外堆置大批回收的廢塑膠、廢紡織等易燃性物品和產品，不僅快速燃燒，加上強風助漲，火勢一發不可收拾，連工廠旁的草皮也燒起來，廠房部分約有五百平方公尺燒毀。

台南市消防局出動廿八車、七十五人前往灌救，並出動價值七百萬元的消防機器人救災，業者調來三部重機具怪手協助。台南現有七台消防機器人，價格在七百萬至一千二百萬元間，可進行直線、水霧和排煙、熱顯像偵測等功能。

台南市環保局成立應變小組，派員趕往現場監測，針對火災產生的大量且明顯粒狀污染物採樣檢測，並通知下風處的柳營、六甲和官田區民關緊門窗、避免外出，外出時須佩戴口罩做好防護。環保局說，後續如檢測發現含有害空氣污染物，將依空污法加重告發處分，最高可裁罰五百萬元。

環保局表示，該公司去年違法貯存廢塑膠、廢纖維等廢棄物，被罰九次，豈料又疑因未妥善管理收受貯存的易燃性廢棄物及產品固體再生燃料棒等，再度發生火災致嚴重影響環境。

台南柳營科技工業區這家綠能科技工廠昨天發生大火。（民眾提供）

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