外籍車手 國籍多元成新挑戰

警方去年查獲外籍車手，越南籍佔最大宗。（資料照）

2025/01/12 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕自稱馬來西亞網紅的許姓男子來台灣觀光後失聯，父母開記者會協尋，各界關注，事件卻演變成他其實來台當詐騙集團的車手被抓，遭到羈押。近年來，類似以觀光名義來台充當車手的犯罪模式，已被詐團慣用，來台的「打工車手」及落網遭收押人數也愈來愈多，他們成為詐團利用的新工具以降低追查難度，增添警方挑戰。

根據近期偵破的案件數據，外籍車手的國籍分布相當多元，包括東南亞國家如越南、馬國、港澳、菲律賓、泰國及印尼，以及來自非洲的有奈及利亞和加納，甚至出現部分歐洲國家如羅馬尼亞與烏克蘭的嫌疑人，這種國際化趨勢，凸顯詐騙集團運用網路招兵買馬的跨國性與組織規模。

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警方表示，外籍人士多半透過工作或旅遊名義入境，成為車手後，擔任的角色主要是提取詐騙所得款項或代為存入第三方帳戶，以掩蓋資金流向，某些案件中，外籍車手並不了解整件事的梗概，但卻會為高額報酬冒險行事。

警方說，詐團幹部除利用外籍人士當第一線車手「擋子彈」（自己不出面，免於被抓），也有設斷點防查緝的用意；車手入境時均有專人接機，以人盯人方式看管，聯絡方式都以IG或微信聯繫，做案常以步行或騎乘YouBike，到超商ATM提款後，以離台設斷點，待警方循線查出身分，外籍車手已離境，以此增加查緝難度。

對此警方呼籲加強國際合作，共同打擊跨境詐騙犯罪，並進一步加強入境審查與犯罪預防宣導，以遏止外籍人士捲入詐騙犯罪的情勢擴大。

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