外籍車手以為打帶跑好賺／詐團免洗筷 極易被抓判刑還判賠

馬來西亞網紅來台失聯 ，竟是淪詐團車手被逮收押。（資料照）

2025/01/12 05:30

〔記者林嘉東、邱俊福、許國楨／綜合報導〕外籍人士來台當「打工車手」，除了受到詐騙集團的高薪、輕鬆領等話術引誘外，也多半認為只是在台灣待個短短幾天，撈了錢後就搭機回國，這種「打帶跑」戰術既能賺錢、短暫觀光，還很安全，實則第一線車手只是本身不出面的詐團高層和核心幹部的「替身」，是隨時可被犧牲的「棋子」，被查獲的機率極高，而且一旦落網，不僅刑責伺候，還有巨額賠償加身。

警方表示，雖然多數人落網後均稱只是幫忙領款或收款，不知所為違法，但事實上，絕大多數都知道「天下沒有白吃的午餐」，自知所為是大有問題的工作，卻多半投機地認為，只在台灣待幾天，賺了錢就逃回家鄉，不可能馬上就被抓。

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此外，不少詐團也會暗示來台車手，領款或取款時若出現警方盤問，應該如何應對，可以應付過關等語，降低他們的擔心而同意來台打工。

實則，相關辯詞幾乎都沒辦法為本身的違法犯行開脫，以致落網的外籍車手們，絕少能逃得過台灣司法的追訴。

更嚴重的是民事上的連帶賠償，許多案件只有車手到案，最後被害人的損失就由車手承擔，或著還包括也極易被查獲的帳戶人頭，共同連帶賠償；司法實務上，由車手一人、或車手與帳戶人頭全額賠錢給被害人的案例極多，且時而可見動輒判賠數百萬、上千萬元的個案。

常見落網才悔不當初

警方表示，車手和帳戶人頭是詐騙集團結構中的最下游，擔任的是最容易被逮的角色，陣亡率極高，所以詐團從來沒有停止過招攬車手和人頭的動作，一批人被逮後，就換一批上陣，等到被抓起來刑事、民事加身後，才悔不當初。

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