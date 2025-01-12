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    網路情色交易 常見掃「性」詐財

    這家養生會館大打9日將舉辦尾牙派對的廣告，也因警方掃蕩而泡湯。（警方提供）

    這家養生會館大打9日將舉辦尾牙派對的廣告，也因警方掃蕩而泡湯。（警方提供）

    2025/01/12 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警方查獲養生會館暗藏性交易春色，吳姓女負責人是常發布探討鹹濕議題影片、以此招攬男客的「ＸＸ愛吸弟」。網路上有真有假，且真假難辨，本案是利用網路平台經營情色，卻也有更多的「假色情、真詐騙」藏身於網路一隅，也就是性交易訊息未必都是真，不少男性想藉網路尋歡，最後落得沒見到人，錢卻被騙光的案例不少。

    沒見到人 錢被騙光案例不少

    台灣多年前興起假援交詐財歪風，透過網路大肆散發美女照片，吸引精蟲衝腦的男性掏錢當火山孝子，甚至一夜連跑超商二十九次買遊戲點數，最後卻是一場 詐騙；不少被害人往往因羞愧或失金不高選擇不報案，以致這類的老騙術一直存在。

    嘉義地院與高等法院台南分院有一纏訟四年的刑案，騙徒抓不到，檢方只能起訴涉嫌蒐集電話門號，轉售給詐團行騙的李姓男子；騙徒化身美貌正妹，透過交友平台或散發「釣魚簡訊」，以「有很正的按摩妹」等話術誘騙男子上鉤後，再以需要「保證金」才能見面等騙詞，誘被害人買遊戲點數，再把點數序號與密碼轉售換現金。

    此外，另有一件個案是，一名徐姓男子網路「結交」的美女，宣稱要先付錢，確認徐男不是警察，才能見面上床，徐男一個晚上跑超商多次購買點數，損失十六萬元，最後連正妹的面都沒見到，更遑論談戀愛或上床。

    類似騙術之後還加入黑道，如果被害男子不再付款買點數，對方會傳鮮血淋漓的照片，宣稱得罪竹聯幫等黑道，不給錢將斷手斷腳，丟海裡變成消波塊，詐乾被害人最後剩餘價值。

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