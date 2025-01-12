TikTok百萬網紅「吸弟」攬客 標榜健康的養生館是淫窟

養生會館吳姓負責人的TikTok帳戶，有高達110萬人按讚，粉絲也逾10萬多人；警方8日持搜索票抄查養生會館，但吳女的帳號直至昨晚都未關閉。（取自網路）

2025/01/12 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第二分局本月八日掃蕩色情時，於北區一處大樓查獲養生會館暗藏春色，吳姓女負責人竟是擁有一一○萬人按讚的「百萬網紅」，帳號暱稱「ＸＸ愛吸弟」，警方認為吳女涉用網紅身分，利用平台大談鹹濕話題的手法，招攬性交易及招募小姐，訊後依妨害風化罪移送法辦。

疑編劇本大搞鹹濕引注目

中警第二分局表示，接獲這家標榜「健康」養生會館，卻暗中從事性交易的線報後展開蒐證，並在本月八日持搜索票前往抄查，查獲多名男客與小姐正在性交易，將負責人吳女、幹部員工及客人、小姐等四十多人帶回警局偵訊，同時查扣營業所得五十多萬元現金等證物；訊後將吳女與幹部依妨害風化罪送辦，男客與小姐依違反社會秩序維護法移送裁處。

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吳女經營的TikTok及IG帳戶為「ＸＸ愛吸弟」，備註「我是ＸＸ，我不是小姐不熙娣，我有很多小姐…」；她在TikTok帳戶有一一○萬人按讚，IG也有近三萬名粉絲，吳女擅長用諧音大談情色話題，但有些影音內容，可能是刻意寫劇本拍攝。

例如「媽媽帶兒子…」短片中，媽媽指責年近卅歲兒子不交女友，每天在家看動漫打電玩，請「ＸＸ」安排兒子「轉大人」，兒子則頂嘴說，他認為女生比不上動漫。

高調尾牙秀 前一天被抄

標題「媽媽帶女兒…」的短片，吳女大談一位四十歲媽媽，帶年約廿歲女兒來上班，女兒賺了錢，還開一家早午餐店；她另於「新人發薪水」短片中，發給第一天上班的「妹妹」八千多元日薪，這位「妹妹」強調，這是她以前薪水的兩倍多，不過這段影片有加註「戲劇效果，請勿模仿」。

警方認為吳女利用網紅身分，在各大論壇與臉書刊登性交易的廣告攬客，並招募女子（美容師）提供特殊性服務。農曆年節將至，這家養生會館近期猛打廣告，原定要舉辦「年終歡樂變裝PARTY尾牙」活動，結果遭到警方掃蕩關門，想在年節前大撈一票的計畫泡湯。

警方將藝名「恩姐」，TikTok與IG帳戶名「ＸＸ愛吸弟」的吳姓女負責人，依妨害風化罪移送法辦。（警方提供）

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