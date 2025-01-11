4廣告代理商 助詐團投放4千萬則廣告

廣告代理商長期與詐團合作，兩年內收取廣告費近3億，協助投放詐騙廣告4千餘萬則。（記者鄭景議翻攝）

2025/01/11 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕韓國廣告公司在台設立的德博公司，涉嫌與詐騙集團合作，在臉書、Line等平台投放假的財經名人投資術，去年被警方破獲後，持續溯源發現，還有沐双多、行家策略、Taboola、博英科技等四家廣告代理商及科技公司，也長期與詐團合作，兩年內收取廣告費兩億九千萬餘元，協助在電子媒體等網站投放詐騙廣告四千餘萬則；刑事警察局中部打擊犯罪中心逮捕公司負責人等五人，依加重詐欺等罪嫌移送檢方偵辦。

賺三億、五人落網

警方調查，沐双（公司正式名稱為簡體字）多、行家策略、Taboola這三間公司以原生廣告投放為主業，投放廣告可以顯示在各式網頁中，最常見的就是投放在電子媒體，投放的廣告除了可利用公司READ技術，提供詐團配套精準投放廣告，還能在全球及國內合作數位媒體上曝光，博英科技則主要負責與電子媒體接洽買版面。

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沐双多等廣告代理商，從二○二二年起，以一條廣告五元的代價，收取詐團廣告費兩億九千餘萬元，協助詐團投放廣告保守估計達四千萬則以上，這些廣告會假冒「楊世光」、「阮慕驊」等財經專家、名人代言，使民眾誤信點擊「投資廣告頁面」後，即遭引導轉址、連結至「落地頁面」或LINE群組，逐步落入詐欺集團假投資詐欺的犯罪模式，進而遭詐交付金錢。

警方去年十一月同步搜索沐双多等四間公司，拘提及通知負責人范男等五人到案，查扣涉案公司相關證物，並扣押范男等人名下帳戶、房屋三棟、一千一百一十二萬元現金、外幣及黃金，查扣不法所得的總價值約一億五千萬元。

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