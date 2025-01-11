為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    4廣告代理商 助詐團投放4千萬則廣告

    廣告代理商長期與詐團合作，兩年內收取廣告費近3億，協助投放詐騙廣告4千餘萬則。（記者鄭景議翻攝）

    廣告代理商長期與詐團合作，兩年內收取廣告費近3億，協助投放詐騙廣告4千餘萬則。（記者鄭景議翻攝）

    2025/01/11 05:30

    〔記者鄭景議／台北報導〕韓國廣告公司在台設立的德博公司，涉嫌與詐騙集團合作，在臉書、Line等平台投放假的財經名人投資術，去年被警方破獲後，持續溯源發現，還有沐双多、行家策略、Taboola、博英科技等四家廣告代理商及科技公司，也長期與詐團合作，兩年內收取廣告費兩億九千萬餘元，協助在電子媒體等網站投放詐騙廣告四千餘萬則；刑事警察局中部打擊犯罪中心逮捕公司負責人等五人，依加重詐欺等罪嫌移送檢方偵辦。

    賺三億、五人落網

    警方調查，沐双（公司正式名稱為簡體字）多、行家策略、Taboola這三間公司以原生廣告投放為主業，投放廣告可以顯示在各式網頁中，最常見的就是投放在電子媒體，投放的廣告除了可利用公司READ技術，提供詐團配套精準投放廣告，還能在全球及國內合作數位媒體上曝光，博英科技則主要負責與電子媒體接洽買版面。

    沐双多等廣告代理商，從二○二二年起，以一條廣告五元的代價，收取詐團廣告費兩億九千餘萬元，協助詐團投放廣告保守估計達四千萬則以上，這些廣告會假冒「楊世光」、「阮慕驊」等財經專家、名人代言，使民眾誤信點擊「投資廣告頁面」後，即遭引導轉址、連結至「落地頁面」或LINE群組，逐步落入詐欺集團假投資詐欺的犯罪模式，進而遭詐交付金錢。

    警方去年十一月同步搜索沐双多等四間公司，拘提及通知負責人范男等五人到案，查扣涉案公司相關證物，並扣押范男等人名下帳戶、房屋三棟、一千一百一十二萬元現金、外幣及黃金，查扣不法所得的總價值約一億五千萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播