A走部隊7990元洗衣機 前金防部參謀長 判6年多定讞

陸軍金門防衛指揮部前參謀長林帝志，被判刑六年八月、褫奪公權三年定讞。（資料照）

2025/01/11 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕陸軍金門防衛指揮部前參謀長林帝志，將公家採購、價格七九九○元的洗衣機跨海寄回家據為己有。一審依貪污治罪條例的「侵占公用財物罪」將林判刑十二年，二審酌減改判為六年八月、褫奪公權仍為三年，經最高法院駁回上訴定讞。

林帝志於二○一七年七月至二○一九年十月擔任金防部少將參謀長，他在二○一七年十二月參謀長任內，得知金防部後勤處為官兵採購洗衣機，提議要為金防部鄭姓副參謀長添購一台，要下屬將一台洗衣機先放在參謀長辦公室，並表示待鄭姓副參謀長從台灣返回金門時再交接給鄭。

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之後鄭姓副參謀長表達不想更換洗衣機，林帝志仍將這台洗衣機放在自己辦公室的庫房內，二○一八年一月再指示不知情的蘇姓駕駛兵等人，將洗衣機以紙箱包裝後運到林帝志位於台南市的住處，占為己有。

林帝志後來被軍方調查，為遮掩犯行，自費八千元交給蘇姓駕駛兵等人，指示到金門一家電器門市購買同型號的洗衣機運回營區，卻又覺得不妥，再將自購洗衣機運到不知情的金門陳姓友人住處，請託陳出具一張洗衣機存放證明書，最後再從台南家中將占為己有的洗衣機運回金門部隊，意圖掩蓋犯行。

金門地院審理認為，林帝志身為金防部少將參謀長，竟圖私人不法利益，以參謀長的尊崇地位侵占七九九○元的公用洗衣機，犯後為掩飾犯行，故意購買相同型號洗衣機想魚目混珠，並在案件爆發後請友人協助圓謊，從偵辦之初至審理終結均無悔意，犯後態度明顯失當，依侵占公用財物罪將林判刑十二年。

上訴後，高等法院金門分院考量林帝志侵佔洗衣機的價值在五萬元以下，且對金防部使用財產未造成嚴重影響，依罪刑相當及比例原則改判刑六年八月，獲最高法院確定。

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