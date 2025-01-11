為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    A走部隊7990元洗衣機 前金防部參謀長 判6年多定讞

    陸軍金門防衛指揮部前參謀長林帝志，被判刑六年八月、褫奪公權三年定讞。（資料照）

    陸軍金門防衛指揮部前參謀長林帝志，被判刑六年八月、褫奪公權三年定讞。（資料照）

    2025/01/11 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕陸軍金門防衛指揮部前參謀長林帝志，將公家採購、價格七九九○元的洗衣機跨海寄回家據為己有。一審依貪污治罪條例的「侵占公用財物罪」將林判刑十二年，二審酌減改判為六年八月、褫奪公權仍為三年，經最高法院駁回上訴定讞。

    林帝志於二○一七年七月至二○一九年十月擔任金防部少將參謀長，他在二○一七年十二月參謀長任內，得知金防部後勤處為官兵採購洗衣機，提議要為金防部鄭姓副參謀長添購一台，要下屬將一台洗衣機先放在參謀長辦公室，並表示待鄭姓副參謀長從台灣返回金門時再交接給鄭。

    之後鄭姓副參謀長表達不想更換洗衣機，林帝志仍將這台洗衣機放在自己辦公室的庫房內，二○一八年一月再指示不知情的蘇姓駕駛兵等人，將洗衣機以紙箱包裝後運到林帝志位於台南市的住處，占為己有。

    林帝志後來被軍方調查，為遮掩犯行，自費八千元交給蘇姓駕駛兵等人，指示到金門一家電器門市購買同型號的洗衣機運回營區，卻又覺得不妥，再將自購洗衣機運到不知情的金門陳姓友人住處，請託陳出具一張洗衣機存放證明書，最後再從台南家中將占為己有的洗衣機運回金門部隊，意圖掩蓋犯行。

    金門地院審理認為，林帝志身為金防部少將參謀長，竟圖私人不法利益，以參謀長的尊崇地位侵占七九九○元的公用洗衣機，犯後為掩飾犯行，故意購買相同型號洗衣機想魚目混珠，並在案件爆發後請友人協助圓謊，從偵辦之初至審理終結均無悔意，犯後態度明顯失當，依侵占公用財物罪將林判刑十二年。

    上訴後，高等法院金門分院考量林帝志侵佔洗衣機的價值在五萬元以下，且對金防部使用財產未造成嚴重影響，依罪刑相當及比例原則改判刑六年八月，獲最高法院確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播