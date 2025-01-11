破史上最大假出金集團 助3081個假投資網使詐 得手逾193億

假出金詐騙集團北中南皆有聚點，警方攻堅逮捕郭姓車手頭等人。（記者劉慶侯翻攝）

2025/01/11 05:30

受害人遍全台 人數逾七千

〔記者王定傳、劉慶侯／台北報導〕檢警破獲一個包括竹聯幫、天道盟等多個幫派分子合作組成的全台最大假出金詐騙集團，查出該集團涉協助三○八一個假投資網站，讓誤信詐團話術先小額投資試水溫的民眾，誤以為投資標的真的獲利，進而投入大筆資金，以致遭詐者幾乎個個受害慘重，初步清查出七○七五人受害遍及全台，財損逾一九三億元。檢警展開三波行動逮捕五十六人，將集團北、中、南幹部游男、李男及余男等四十二人聲押獲准。

竹聯等黑幫組成 四十二人收押

檢警追查，詐團架設假投資網站，在臉書或IG等投放廣告，假冒知名投資公司、名人或投資專家，以高報酬率等話術引誘投資股票場外交易等物件，除偽裝投資老師分享鉅額現金、名車照營造獲利假象外，還提供假APP或招募「出金車手」，對初期投資的受害人匯出數千元至數十萬元不等到其帳戶，讓他們誤信有利可圖，進而投入大筆款項，不少人甚至借貸、抵押房地產投資，最後血本無歸。

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檢警追查，詐團直接派出「出金車手」到金融機構辦理跨行匯款，由於受害人眾多，詐團用來釣大魚的出金金額約六億元，不法獲利則高達逾一九三億；有一名車手在七個月內匯款二千一百餘次、單單這名車手就匯款一億三千餘萬元。

60歲家庭主婦 被詐一億八千萬

至於被害人，被騙走數千萬元的有好幾人，受害最慘的一名六十多歲家庭主婦，去年六月到十月共匯款二十一次，投入金額更高達一億八千萬元。

檢警自去年十二月起展開三波行動，查扣現金一三○一萬餘元、黃金四六○點七五公克（約一二八萬元）、以及瓦斯槍、鎮暴彈等物，還破獲一座毒品分裝場，逮捕詐團幹部及出金車手共五十六人。

全案是在去年十月高檢署指示台北地檢署成立「預警中心」後，檢方與轄內金融機關建立聯繫平台，日前獲報有臨櫃異常匯款情形，經協請法務部調查局洗錢防制處提供相關資料，由檢察官綜整後，規劃「斬金行動」，指揮新北市刑警大隊逾三百名警力，並申請高檢署支援M化偵查網路系統，破獲這個詐騙全台、有黑幫背景的大型出金集團。

警方起出大批現金等各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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