台美合作 破黑市10億安毒走私 美緝毒署情資 高雄外海攔截 起訴9人

美國緝毒署提供情資，獅子山共和國籍「金星輪」運輸529公斤、市價逾10億元安非他命來台被查獲。（記者黃佳琳攝）

2025/01/11 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕我方去年接獲美國緝毒署提供情資，指獅子山共和國籍的「金星輪」貨輪準備運毒來台，經檢調警及海巡總動員，在高雄港外海約一百海里處攔查「金」輪，在船艙內起獲五百廿九公斤、黑市價逾十億元的第二級毒品安非他命，將緬甸籍船長、大副、輪機長、副輪機長及船員共九人帶回偵辦，高雄地檢署近日依毒品罪起訴，運毒交通工具「金星輪」也被行政執行署以六百六十六萬元拍定賣出。

貨輪茶葉包 起出529公斤毒品

雄檢指出，高雄海巡隊於去年八月十日出海攔查「金星輪」，在船艙內發現藏有疑用於尾段搶灘的快艇，以及六大桶茶葉袋包裝的毒品，將四十五歲緬甸籍船長YE LIN KHINE等船上九人押返，並查扣「金」輪拉回高雄港；經詳細清點，在四百九十八包的茶葉包裡起出安毒，總重五百廿九．六六公斤。

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船長等收押 金星輪666萬拍賣

船長等人供稱去年八月六日在公海某處向其他船舶接駁這批茶葉，不曉得內藏毒品，也不知道將貨品運來台後，何人會出面接貨；因供詞避重就輕，均遭收押。檢方囑託行政執行署高雄分署代為拍賣「金」輪，去年十月十五日以六百六十六萬元拍定賣出。

行政院長卓榮泰昨赴高雄慰勉有功人員，並感謝美方提供情資，讓台灣能夠順利破獲如此大量的安毒，避免流入市面危害國人；卓揆表示，未來將添購更多查緝毒品裝備，全力防範毒品氾濫，為社會穩定與人民健康安全提供最堅實的保障。

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