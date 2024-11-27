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    首頁　>　社會

    再逃可能性高 檢2度抗告成功／郭哲敏1億交保 高院發回更裁

    郭哲敏1億交保，檢方抗告成功，高等法院撤銷發回更裁。（資料照）

    郭哲敏1億交保，檢方抗告成功，高等法院撤銷發回更裁。（資料照）

    2024/11/27 05:30

    〔記者楊國文、王定傳／台北報導〕新北地院審理「八八會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站及地下匯兌案，法官本月初認定郭哲敏和親信張旭昇均無羈押必要，裁定郭五千萬元、張五百萬元交保，均限制出境等處分，檢方抗告成功，高等法院撤銷發回更裁，新北地院改為裁定郭以一億元、張一千萬元交保，檢方二度抗告；高院認為，郭、張再次逃亡可能性甚高，一審未說明何以替代處分可代替羈押，昨再度撤銷發回更裁，不得再抗告。

    高院裁定指出，郭、張先前均有逃亡事實，在國外亦有相當資力與生活條件， 再次逃亡可能性甚高，新北地院裁定命郭、張各以一億元、一千萬元、均限制出境、出海，並施以電子監控等替代處分，是否足以擔保兩人絕無逃亡可能，不無疑問。

    此外，郭、張之間，以及張與其他同案被告之間，是否無串證可能，新北地院原裁定並未妥適說明，亦有不當。高院認定檢察官提起抗告有理由，昨再將原裁定撤銷，並發回新北地方法院更為裁定。

    郭哲敏涉賭博、地下匯兌案，卻在檢警搜索前逃出國，去年八月被檢調從泰國解送回台並羈押禁見獲准，檢方去年十一月起訴郭哲敏及其親信張旭昇，新北地院數度延押郭、張兩人。

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