談判分手 男當街砍情人自殘

北市內湖瑞光路昨發生男子當街砍殺情人事件，女子倒臥血泊，見義勇為的路人拿起三角錐擋在旁邊，避免她遭汽機車輾過。 （記者王冠仁翻攝）

2024/11/26 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕已婚四十八歲蔡姓女子認識五十二歲宿姓男子，兩人交往，蔡發現宿有暴力傾向，交往期間至少二度對她拳腳相向，還罵她「比妓女還不如」，下定決心分手。宿昨埋伏於蔡住家外，見她出現談判未果，當街拿出一把長約廿公分尖刀刺殺攻擊；蔡受傷倒地送醫途中一度命危，經急救後仍告不治，警方將宿依殺人罪嫌送辦。

女送醫不治 男在現場流連

台北市消防局昨早十一時許獲報，聲稱瑞光路有兩人受傷。救護人員到場發現蔡女右胸被刀刺傷，上腹部、左手肘及左前臂各受刀傷，送醫途中失去呼吸心跳。宿男則是左胸有一處刀傷，但意識清楚，也被送醫救治。

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警方調查，宿男昨天在蔡女住家外埋伏，見對方現身，上前想談判，雙方講沒兩句，宿男就拿刀攻擊蔡女；蔡女倒臥血泊，宿也拿刀自殘，但他傷勢極淺，犯案後在現場流連，隨即遭警方壓制逮捕。宿落網後情緒激動，對相關細節都不交代。

根據蔡女過去控告宿男傷害的法院判決，蔡與宿交往後發現他有暴力傾向，曾在去年三月向丈夫訴苦，還說不會再與宿有瓜葛。不過，宿疑不願被甩，死纏爛打，要與蔡相約談判。

去年七月，蔡女在美容院剪髮耗費不少時間，宿等得不耐煩，蔡事後前往宿住處，兩人吵架。宿對她掐頸，還伸手將她推出家門，蔡手機不慎滑落屋內，宿不讓她拿，關上房門還將她手機摔壞。

去年九月，蔡、宿兩人為了上次衝突，再次到宿住處談判。宿又伸手掐她頸部，要她交出手機打電話給丈夫；她不願，躲到廁所，宿拉她頭髮去撞地板還出言恐嚇。蔡多次昏去再醒來，直到宿力竭才讓她離開，事後又打電話罵她「賤女人比妓女還不如」。

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