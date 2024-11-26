強押同事囚虐4天逼貸30萬 3煞重判

台中市邱姓男子夥同鄧姓、曹姓男子強押陳姓同事拘禁、毆打，逼迫貸款30萬元供花用，3人重判。（記者陳建志攝）

2024/11/26 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市邱姓男子夥同鄧姓男子、曹姓男子，於去年十一月將陳姓同事押往邱男租屋處毆打，逼迫貸款卅萬元供花用，還恐嚇若拿不出卅萬要砍斷手，並把陳男的蘋果手機拿去變賣，直到曹男報警，警方才循線救出陳男，台中地院審理後依三人以上攜帶兇器強盜取財罪，判邱男、鄧男各七年二月、曹男三年八月。

判決指出，邱姓（廿四歲）、鄧姓（廿歲）和曹姓男子（廿四歲）與被害的陳姓男子是同事，邱男和鄧男去年十一月二日晚間進入陳男的租屋處，以面紙盒毆打陳男，並逼他貸款卅萬元供花用，還拿走陳男的iPhone 14手機和放有二四○○元的錢包，曹男則在外面把風。

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三人接著將陳男押上車帶到邱男的租屋處拘禁，由邱、鄧兩人分持掃把、安全帽、鐵鍋、電風扇中柱毆打，持續要求陳男貸款卅萬元，造成陳男臉部、四肢多處受傷，還恐嚇「如果你跑掉，就要揍你」、「若拿不出卅萬元，就砍斷左手或右手，將你賣到柬埔寨」，並將陳男的手機變賣，直到曹男擔心自己也被打向警方報案，警方才循線救出被拘禁、毆打四天，傷痕累累的陳男。

三人被捕後依強盜罪起訴，台中地院審理時，邱男坦承拘禁、毆打陳男；鄧男否認加重強盜犯行，辯稱自己只有恐嚇取財、私行拘禁；曹男則辯稱自己因擔心被毆打，是被迫看管，且沒有獲得任何利益。

法官認為，邱、鄧兩人對陳男施以強暴行為，致他有顏面部多處挫傷、心生恐懼，且拘禁陳男長達四天，期間曹男目睹兩人打陳，且多次單獨替陳男買餐點卻未報案，認為三人有犯意聯絡，都是共同正犯，不過考量曹男未毆打陳，也未向他索取財物，尚有可憫恕之處，依三人以上攜帶兇器強盜取財罪判邱男七年二月、鄧男七年二月、曹男三年八月，可上訴。

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