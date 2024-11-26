為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑偷渡是放「假消息」 留台滅證

    涉台鹽綠能舞弊掏空案逃逸二十四天遭通緝的台鹽前董事長陳啓昱，二十五日上午主動到台南地檢署投案。（台南地檢署提供）

    涉台鹽綠能舞弊掏空案逃逸二十四天遭通緝的台鹽前董事長陳啓昱，二十五日上午主動到台南地檢署投案。（台南地檢署提供）

    2024/11/26 05:30

    陳稱司法單位很多人在找他 才投案

    〔記者王俊忠／台南報導〕涉弊案的台鹽公司前董事長陳啓昱，在十月廿四日獲台南地院無保請回後，人就突然蒸發消失，對十一月一日南院開聲押重裁庭，無故拒不出庭，被南檢發布通緝，直到昨天才出面投案。據了解，陳啓昱僅說知道司法單位很多人在找他，才決定投案，沒提到是否與總統賴清德的公開喊話有關。但政壇人士認為，陳決定出來面對司法，是正確的選擇。

    從陳啓昱逃亡二十四天後突然現身南檢投案的舉動，對先前外傳他已偷渡出境的傳聞，有辦案人員研判很可能是陳方面故意放出的「假消息」，事實上他一直躲在台灣境內、甚至是陳原本熟悉的高雄旗山、六龜等山區，他根本沒出境，留在台灣的目的就是在滅證，設法抹去檢調單位掌握他涉案的有關事證。

    不過，辦案人員也說，陳啓昱能回頭出面投案、勇於面對司法調查，這決定算是對的，不致於一錯再錯。

    然陳啓昱神隱二十四天，引發外界質疑是否為了串證，台南地檢署回應說，檢察官會本於勿枉勿縱原則，證據到哪裡就辦到哪裡，會積極偵辦陳啓昱案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播