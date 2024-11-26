疑偷渡是放「假消息」 留台滅證

涉台鹽綠能舞弊掏空案逃逸二十四天遭通緝的台鹽前董事長陳啓昱，二十五日上午主動到台南地檢署投案。（台南地檢署提供）

2024/11/26 05:30

陳稱司法單位很多人在找他 才投案

〔記者王俊忠／台南報導〕涉弊案的台鹽公司前董事長陳啓昱，在十月廿四日獲台南地院無保請回後，人就突然蒸發消失，對十一月一日南院開聲押重裁庭，無故拒不出庭，被南檢發布通緝，直到昨天才出面投案。據了解，陳啓昱僅說知道司法單位很多人在找他，才決定投案，沒提到是否與總統賴清德的公開喊話有關。但政壇人士認為，陳決定出來面對司法，是正確的選擇。

從陳啓昱逃亡二十四天後突然現身南檢投案的舉動，對先前外傳他已偷渡出境的傳聞，有辦案人員研判很可能是陳方面故意放出的「假消息」，事實上他一直躲在台灣境內、甚至是陳原本熟悉的高雄旗山、六龜等山區，他根本沒出境，留在台灣的目的就是在滅證，設法抹去檢調單位掌握他涉案的有關事證。

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不過，辦案人員也說，陳啓昱能回頭出面投案、勇於面對司法調查，這決定算是對的，不致於一錯再錯。

然陳啓昱神隱二十四天，引發外界質疑是否為了串證，台南地檢署回應說，檢察官會本於勿枉勿縱原則，證據到哪裡就辦到哪裡，會積極偵辦陳啓昱案。

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