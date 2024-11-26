陳啓昱逃亡 傳女密友助藏匿

涉台鹽綠能舞弊掏空案逃逸二十四天遭通緝的台鹽前董事長陳啓昱，二十五日上午主動到台南地檢署投案。（台南地檢署提供）

2024/11/26 05:30

南檢︰無出國紀錄 但無法確認沒有偷渡紀錄

〔記者王俊忠／台南報導〕涉掏空台鹽綠能資產的台鹽公司前董事長陳啓昱，外傳由女密友協助藏匿，在逃亡二十四天後投案。據了解，陳啓昱對逃亡期間行蹤、有無其他人員接應協助藏匿，供詞都避重就輕，專案小組疑有查扣陳使用的手機將深入調查。對此，檢方強調這是偵查核心、無法證實，但會對藏匿人犯部分全力追查。

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外傳陳啓昱於十月廿四日獲台南地院無保請回後，由一女子開車接走，隔天就傳出從高雄林園海邊偷渡到菲律賓，甚至有人指稱陳曾出現菲國當地賭場。且陳名下有逾億元資產，都由其交往的高雄酒店名花Tina幫忙洗錢匯出海外，而陳啓昱會與妻子離婚，也因與酒店女Tina交往有關。

專案小組疑查扣其持用他人門號的手機

然也有地方人士指陳並未偷渡，一直留在國內，傳出是由女密友協助藏匿處所，期間專案小組也持續鎖定陳經常出入的處所，同時監控是否有聯繫的親友或地方人士，進而策動陳投案。

據了解，陳啓昱對逃逸約二十四天的行蹤、藏在哪裡？供詞都避重就輕、不願意吐實。但專案小組疑有查扣其持用他人門號的手機，對手機內通聯等紀錄，將做全面性的還原與釐清，以了解是誰在接應、窩藏他。對此，檢方表示無法證實。

對於陳啓昱在國內行蹤的相關傳聞，南檢表示都無法證實。檢方說，十一月四日南檢對陳啓昱發布通緝後，同日檢察官即發函外交部註銷陳啓昱護照，且專案小組不放過任何情資、全力查證追緝。南檢專案小組初步查證「陳啓昱在逃亡期間並無出國紀錄」，但只能說沒有出國紀錄，無法確認沒有偷渡紀錄。

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