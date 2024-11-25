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    首頁　>　社會

    彰化二林公益路跑 休旅車闖賽道 9歲童遭輾斃

    彰化縣二林鎮昨日舉行「伯立歐公益路跑」活動，由楊姓男子所駕駛的休旅車疑似誤闖賽道，撞上一名陪父親參賽的九歲陳姓男童，楊男的車輪輾過男童頭部致死。（民眾提供）

    彰化縣二林鎮昨日舉行「伯立歐公益路跑」活動，由楊姓男子所駕駛的休旅車疑似誤闖賽道，撞上一名陪父親參賽的九歲陳姓男童，楊男的車輪輾過男童頭部致死。（民眾提供）

    2024/11/25 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮昨日舉行「伯立歐公益路跑」活動，由楊姓男子所駕駛的休旅車疑似誤闖賽道，撞上一名陪父親參賽的九歲陳姓男童，楊男的車輪輾過男童頭部致死。主辦單位表示，該路段禁止通行，不知休旅車為何闖入？而肇事駕駛說，當時人很多，其時速開不到廿公里，不知怎麼會撞到男童？至於肇事原因，目前由警方調查中。

    男童陪父親參賽竟遇死劫

    彰化「二林伯立歐公益路跑」昨日吸引近四千位跑者參賽，起跑後不久，楊男（五十歲）駕駛的休旅車突然靠近賽道，撞上陳姓男童，男童頭部遭右輪輾過，當場沒有生命跡象，救護人員將其送醫，經搶救仍不治。

    據了解，陳童並未報名參賽，是陪父親參賽。而肇事的楊男表示，該路段並沒管制，他跟著前車開進去，當時人很多，車速只有十幾公里，完全沒看見男童跑進視線，是突然聽到壓到東西的聲音，才知道壓到人。

    主辦單位稱都有安排交管 肇事駕駛稱沒管制

    伯立歐公益路跑主辦單位發言人楊麗花表示，參賽選手經過的賽道都有安排交管人員，並全面管制車輛進出，休旅車為何會闖入賽道？原因不清楚。目擊民眾表示，事發道路雖有管制，但道路旁有很多產業道路，還是會有民眾開車闖入，跑者只能邊閃邊跑，疑似男童突然跑出，車輛來不及煞車才發生意外。

    根據警方調查，在大路口都有進行交管，但跑道很長，楊姓駕駛有可能是從未管制的產業道路轉進而肇事，警方將會釐清責任。

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