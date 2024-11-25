喊把你打死⋯男疑討錢未果毆母致死

雲林口湖鄉40歲張男疑因向母索討金錢未果 ，毆打母親導致死亡。 （記者李文德攝）

2024/11/25 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉前天驚傳逆倫命案，長年無業的四十歲張姓男子精神狀況不佳，懷疑五十八歲母親偷他財物，索討金錢不成，氣憤毆打母親，致母親身體不適，騎車返家途中昏厥送醫不治。張男被捕後，檢方昨依傷害直系血親尊親屬致死罪嫌向法院聲押獲准。張男胞弟氣憤地說，「要法律好好制裁哥哥」。

警方調查，張母育有三子一女，張男是長子，十年前離婚，前妻過世後，張男長年無業，與三名子女和母親同住。張家是列冊低收入戶，經濟由母親自營檳榔攤維生，張男長期精神狀況不佳，與母親常為錢爭吵，母親除了照顧張男的三名子女，也幫二兒子照顧一名小孩。

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雲林縣府社會處指出，張男曾在外縣市有家暴紀錄，去年曾有家暴母親紀錄被通報，社工訪視後認定張家為「脆弱家庭」，給予社會資源扶助。

前天早上，張男已與母親有口角衝突，除了飆罵髒話，甚至大聲喊說：「我要教訓你」、「把你打死」，孰料下午就發生張男疑向母親索討金錢不成，徒手毆打母親，致母親頭部、臉部受到鈍挫傷及擦傷。

張母遭毆打後身體不適，騎車從自營檳榔攤返回兩百公尺外住處時，途中不到五十公尺停等紅綠燈時倒臥暈厥，經搶救仍不治。

當地民眾表示，張男成天遊手好閒，想要抽菸、吃檳榔就到母親檳榔攤拿，常因金錢問題飆罵母親，曾看過他一天在住家與檳榔攤往返超過廿趟，雙方爭吵內容都與錢有關，想不到這次張男出手這麼重。

張男胞弟說，哥哥精神狀況時好時壞，鮮少與他聯絡，一打電話來，就談及金錢相關問題，曾提到母親偷他的錢，怎知竟發生此憾事，希望法律好好制裁哥哥。事發後，警方協助張男的孩子聲請緊急保護令並依親。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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