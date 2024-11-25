為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    維修17噸漁船翻覆 澎湖船廠少東被壓重傷

    遭到漁船壓傷的員工，緊急救出送醫搶救。 （記者劉禹慶攝）

    遭到漁船壓傷的員工，緊急救出送醫搶救。 （記者劉禹慶攝）

    2024/11/25 05:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公案山造船廠昨天發生一起漁船上架維修卻翻覆的意外，釀成人員傷亡，其中造船廠廠長的兒子，被重達十七噸漁船壓在船下，救出時已無生命跡象，經搶救恢復心跳，尚未脫離險境搶救中，廠長及外籍移工各受到輕傷。

    澎湖縣政府消防局調查指出，昨天下午四時二十一分受理民眾報案指稱，馬公市案山港「萬年造船廠」內有工人遭船隻壓住，請求派遣人車前往救援。

    廠長及外籍移工輕傷

    消防人員到場後回報，現場事故船隻為上架的CT2漁船「成豐利」，該船因入廠上架維修保養，於完成維修後準備下水時，船隻突然傾斜側倒（原因待查），造成造船廠員工顏姓男子（男，二十四歲）重傷無生命跡象、顏姓廠長腿部受傷，另有一名外籍移工右腳受傷，傷者下午四點三十八分救出脫困，送醫急救。

    據了解，重傷的顏姓男子為造船廠廠長之子，被重達十七噸的漁船壓住，過程約十餘分鐘，救出時已無生命跡象，身體發紫，三總澎湖分院急救後已恢復心跳，但尚未脫離險境，已送往加護病房搶救。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    上架修復漁船利用滑船道下水，卻突傳翻覆。（記者劉禹慶攝）

    上架修復漁船利用滑船道下水，卻突傳翻覆。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播