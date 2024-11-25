維修17噸漁船翻覆 澎湖船廠少東被壓重傷

遭到漁船壓傷的員工，緊急救出送醫搶救。 （記者劉禹慶攝）

2024/11/25 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公案山造船廠昨天發生一起漁船上架維修卻翻覆的意外，釀成人員傷亡，其中造船廠廠長的兒子，被重達十七噸漁船壓在船下，救出時已無生命跡象，經搶救恢復心跳，尚未脫離險境搶救中，廠長及外籍移工各受到輕傷。

澎湖縣政府消防局調查指出，昨天下午四時二十一分受理民眾報案指稱，馬公市案山港「萬年造船廠」內有工人遭船隻壓住，請求派遣人車前往救援。

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廠長及外籍移工輕傷

消防人員到場後回報，現場事故船隻為上架的CT2漁船「成豐利」，該船因入廠上架維修保養，於完成維修後準備下水時，船隻突然傾斜側倒（原因待查），造成造船廠員工顏姓男子（男，二十四歲）重傷無生命跡象、顏姓廠長腿部受傷，另有一名外籍移工右腳受傷，傷者下午四點三十八分救出脫困，送醫急救。

據了解，重傷的顏姓男子為造船廠廠長之子，被重達十七噸的漁船壓住，過程約十餘分鐘，救出時已無生命跡象，身體發紫，三總澎湖分院急救後已恢復心跳，但尚未脫離險境，已送往加護病房搶救。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

上架修復漁船利用滑船道下水，卻突傳翻覆。（記者劉禹慶攝）

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