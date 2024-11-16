聊天搞曖昧騙斗內 女直播主白白涉案

警方搗破詐團辦公室，發現代直播主聊天的都是刺青大老粗。（記者徐聖倫翻攝）

2024/11/16 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕廿八歲陳姓男子為首的詐團涉嫌與正妹、型男直播主簽約，利用他們的名義在交友軟體上釣魚，透過曖昧話術不斷欺騙被害人「斗內」點數，再洗成現金，新北市刑警大隊據報追查日前於新北市三重區搗破這個「愛情詐騙」集團，逮捕陳男與旗下成員等共二十人到案，依組織、詐欺等罪嫌送辦，檢方複訊後陳男與旗下話務手等四人遭聲押獲准。

20人到案 4人收押

警方是透過一六五專線找到一名住在台北市的被害人，他去年底在網路交友軟體，認識了一名美女直播主，兩人每天噓寒問暖，直播主不斷創造曖昧氛圍，讓被害人上鉤。男子前後透過「PIPO Live」平台抖內點數，遭騙四十五萬元。

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男子報案後，警方組成專案小組調查，至上月一共有五人報案，四男一女共遭騙兩百多萬元，其中最高的詐騙金額高達一百萬元。警方說，該集團與美女、型男簽「直播主」契約，用他們的名義註冊交友軟體，集團成員代為與目標聊天搞曖昧，進而吸引目標上直播平台抖內點數，得到分潤後再洗成現金。

警方經長期蒐證，十三日前往三重區三和路某商辦大樓據點查緝，順利逮捕陳男等十三男七女到案，包含一名藝名為「白白」的直播主，並扣回電腦主機卅台、直播主契約書等多項證物。

陳男到案後否認犯案，辯稱是合法生意，而直播主「白白」則供稱對詐騙不知情，他們只是靠直播賺錢。警詢後，警方除將陳男等廿人送辦，後續將再約談五名直播主到案說明。

警方粗估，受害者最少逾百人，不法所得恐上千萬，呼籲被害人踴躍報案。

警方逮捕女直播主白白，她供稱對詐騙不知情。（記者徐聖倫翻攝）

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