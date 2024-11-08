詐團軍師自恃庭長之子 上招待所雜交吸毒狂歡

雄一群富二代不學好籌組詐團，3個月狂撈4億多元。（民眾提供）

2024/11/08 05:30

檢察官斥：令人髮指

〔記者黃佳琳／高雄報導〕檢警追查高雄富二代詐騙集團，其中身為高雄市律師公會副秘書長的陳逸軒，不但協助隱暱詐團犯罪所得，還主動要求到集團首腦的私人招待所大玩雜交派對，狂歡過程中還吸食新興毒品助興，檢察官怒斥「價值觀偏差，令人髮指」。

父兄皆法官 父轉律師

陳逸軒的父親曾任法官，退休後轉任律師，哥哥也是法官，陳男大學畢業考上律師後，直接進入父親的律師事務所上班。陳逸軒不到卅歲就有賓士車代步及配載勞力士黑水鬼名錶，還在個人社群帳號發文炫富，堪稱人生勝利組，結果今年八月捲入詐團洗錢案遭收押，引發法界議論。

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不到卅歲擁豪車名錶

檢警追查，陳逸軒被逮時否認犯行，但當檢察官把手上資料攤開來，他自知難逃法網，才俯首認罪。

檢方指出，陳逸軒常以「刑事庭長之子」的高姿態待人，當車手被檢警逮捕時，他以陪偵名義協助辯護，實際上是暗自監控，洩露偵訊筆錄給詐團高層，甚至協助詐騙集團隱匿不法所得。

去年八月高雄市刑警大隊先破獲車手集團時，陳逸軒不但沒有警覺收手，反而變本加厲，前往詐團首腦的私人招待所開派對，找來多位酒店妹一起加入雜交，甚至吸食新興毒品助興，殊不知早已被暗中監控搜證的辦案人員全盤掌握。

檢察官調查全案時，對於陳逸軒的墮落囂張行徑，痛批其價值觀偏差，令人髮指，難以想像如果放任這種律師繼續在台灣司法界服務，對社會及法界風氣將造成何種嚴重影響，劣幣驅逐良幣的結果，更可能對國家帶來嚴重負面發展。

陳逸軒被求刑五年多

檢方認為，雖然陳逸軒未取得詐團分潤，但光陪偵的律師費就賺了一百萬元，因此將一百萬元認定為犯罪所得，請求法院從重量處五年二月以上刑期及沒收犯罪所得。

高雄一群富二代不學好籌組詐團，擁多部名車。（民眾提供）

高雄律師公會副秘書長陳逸軒涉勾結詐團，還被檢警查出去詐團的私人招待所大玩雜交派對、吸毒助興。（取自臉書）

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