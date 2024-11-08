夫妻檔保母 男性侵3歲女童

台南市議員盧崑福昨天總質詢在議場播放一段保母向女童阿嬤道歉的錄音，證實女童遭性侵。（記者蔡文居攝）

2024/11/08 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一對卅多歲夫妻檔保母，收託一名三歲女童，其中男保母涉嫌以嘴巴、手指性侵女童，造成女童下體紅腫，女童阿嬤一度以為是尿布疹，經女童自述後，阿嬤才驚覺孫女遭性侵，報案後男保母被移送台南地檢署偵辦。台南市社會局表示，將吊銷涉案保母的執照，終身不能執業。

妻代狼夫向嬤道歉

台南市議員盧崑福昨天在議會質詢爆出這起保母性侵女童案，並在議場播放一段保母向女童阿嬤道歉的錄音。盧指出，他向社會局反映女童遭保母性侵，官員竟說這種案件很多，一副事不關己的樣子。

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南市社會局 事不關己挨轟

台南市長黃偉哲說，官員事不關己的態度應該檢討；南市社會局長盧禹聰表示，他首先向南市所有保母道歉，事實上類似案件並沒有那麼多，該案經社工訪視，夫妻檔保母收託三男一女共四名幼童，疑遭猥褻的女童已停託，其他人也轉託，涉案人將被吊銷執照，永不能執業。

男保母吊照 永不能執業

該案受害女童的家長住北部，女童交由台南阿嬤照顧，去年托育給這對夫妻檔保母。

這段期間，阿嬤發現女童的下體紅腫，起初以為是尿布疹，直到今年九月又發現紅腫，經詢問，女童指述保母用嘴巴和手指碰其下體，阿嬤向保母質問，保母即向阿嬤道歉。

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