1歲半頭臉重創亡辯自跌／23歲母涉虐死親兒收押

高雄驚傳虐童致死案，檢警依殺人罪法辦23歲母。（圖為偵辦的仁武警分局資料照）

2024/11/08 05:30

經濟不穩定 列脆弱家庭

〔記者洪定宏、蔡清華／高雄報導〕廿三歲吳姓女子與卅歲李姓男子去年生下一名男孩，因家庭經濟不穩定求助，被列為脆弱家庭，吳女也有照顧稚兒疏忽的紀錄；不料前天下午，該名已一歲五個月的男童疑受虐，頭、臉受傷送醫，因傷重搶救至昨天凌晨仍不治；警方獲報偵辦，檢方依故意對兒童傷害致死及違反兒少法等罪聲押吳女獲准。

新手媽有照顧疏忽紀錄

吳女否認凌虐孩子，辯稱事發前，她將男童放在上下舖床、高約一百五十公分的上舖睡覺，沒想到洗完澡後，孩子已跌落地板，她打電話通知丈夫返家，將孩子送醫急救。由於男童頭部重創、臉部受傷，橋頭地檢署認定吳女犯罪嫌疑重大，有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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據調查，吳女與丈夫、男童一家三口，原本住在高雄市左營區的夫家，吳女有照顧孩子疏忽的紀錄，屬於社會局列管家庭。後來夫婦與小孩搬到高市大社區租屋，主要照顧者仍是吳女，丈夫則工作養家，社工不定期前往探視。

稱兒睡上舖跌落才重傷

但到了前天下午三點多，吳女宣稱男嬰從床的上舖跌落地板後，眼神呆滯、呼吸急促，她馬上通知丈夫返家將孩子送醫。院方檢視男童頭部重創，雖全力搶救仍不治；男嬰確切死因正由檢方偵辦釐清

社會局表示，吳女去年七月曾因家庭經濟不穩定求助後，有會同慈善單位提供急難救助、慈善濟助、尿布、奶粉及生活物資、育兒指導，並轉介托育及就業；去年十二月接獲家暴通報，調查認定男嬰翻身時臉部撞護欄瘀傷，評估照顧疏忽，社會局持續追蹤關懷；上月間吳女到社福中心領取物資，聲稱孩子交給鄰居照顧。

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