《台中》與博奕集團辦反毒 警：林明佐案前所辦

2024/11/08 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕前台中市警察局刑警大隊長林明佐涉洩密博弈集團，市議員蔡耀頡七日爆去年林明佐牽線博奕集團與市警局舉辦反毒活動，警察局長李文章竟還出席頒獎。李文章則強調，活動在弊案爆發前舉辦，他只出席頒獎並宣導反毒等，目前有實證涉收賄洩密者就林明佐一人。

蔡耀頡質疑，該場反毒宣導活動主辦基金會與博奕集團有關，市警局未查明、甚至李文章還出席頒獎，活動經費高達七百萬，令人質疑是否變相成為收賄管道？他更爆接任的刑大隊長李明道遠親也是博奕集團幹部，竟不避嫌，質疑還有沒有「林明佐們」？

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李文章說，市警局去年與該基金會共辦活動當時尚未發生洩密弊案，無從了解基金會與博奕集團有關，林明佐擔任刑大隊長期間，市警局僅與該基金會舉辦過一場活動，市警局掛名指導單位未出錢，也未曾經手活動相關費用，若有不法，他早就被傳喚調查。李強調，有一分證據說一分話，目前查到有實證涉不法的就林明佐一人。

至於李明道被指有親戚是博奕集團幹部，李文章說，不代表就有犯罪，不能隨便污衊，他對所有同仁均三令五申，若還敢犯法就依法辦理；李明道則說，他跟遠親幾乎沒有連絡，不清楚對方的工作，不可能有違紀行為。

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