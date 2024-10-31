妹昏迷251天 托夢「在醫院艱苦」

彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹相繼離世。（資料照）

2024/10/31 05:30

〔記者湯世名、劉曉欣／彰化報導〕不捨！彰化縣伸港鄉陳姓姊妹今年二月穿越斑馬線時被蕭姓男子無照開車撞擊命危，與死神搏鬥，十歲姊姊在昏迷一九七天過世後，九歲妹妹也在昏迷長達二五一天後於二十九日離世；姊姊曾托夢給弟弟說「很快就回來了」，而妹妹則是托夢給親友「在醫院真艱苦」，當遺體送回伸港家中，家人都悲傷到難以言語。

至於肇事的七十四歲蕭姓男子，九月五日由彰化地檢署通知到案，訊後依過失致死罪嫌諭令五萬元交保；檢察官已將交通事故送鑑定，以釐清雙方肇事責任，未來亦將就兩案一併偵辦。

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陳家阿公指出，他前天上午去漢基醫院看小孫女時，就覺得怪怪的，因為平時摸她的時候，身體都會動來動去，這次身體卻不會動。結果前天下午就接獲院方通知「呼吸停止」；小孫女轉去彰基急診，一度恢復呼吸心跳，但非常微弱，血壓也很低，沒想到晚間九點就接獲通知要送回家了。

阿公說，二個孫女因車禍先後過世，離世前都有血壓很低的情況，大孫女在生前幾天有托夢給她的弟弟說「很快就回來了」，這次小孫女則是在離世當天，托夢給親友說「在醫院真艱苦」；家人當然不捨小朋友在醫院躺了八個多月，如今小孫女跟著大孫女一起去當「小天使」，家人心情難以承受。八個多月來全家人都非常煎熬，只是遇到了就要面對，日子還是要繼續過下去。

陳姓國小三姊弟今年二月二十二日晚返家途中，行經伸港鄉建國路與美港公路口的行人穿越線時，遭無照葉男開休旅車撞擊，弟弟輕傷，姊妹倆一度無呼吸心跳，送醫搶救後恢復心跳，昏迷指數都為三。在秀傳治療的姊姊，昏迷指數一度回升到十一，甚至曾清醒過來，還能以眼神與家屬、醫護人員互動，後來又昏迷降為三，靠呼吸器維生。不料九月五日病況急轉直下，仍因多重器官衰竭不幸離世。

轉院至漢基醫院搶救中的妹妹，雖昏迷指數始終為三，需仰賴呼吸器，但生命跡象穩定，沒想到不幸消息仍然傳來，小妹妹在昏迷二五一天後，二十九日晚間呼吸衰竭搶救無效，醫護人員難過的說姊妹倆到天堂重聚，一起當小天使了。

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