伸港小姊妹車禍亡 肇事者：沒錢賠

彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹相繼離世，阿公說全家心情都很難過。（記者劉曉欣攝）

2024/10/31 05:30

蕭男稱長期洗腎 調解委員看不下去︰現在是兩條命 由法院判決

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化伸港陳家小姊妹穿越斑馬線時被無照的七十四歲蕭姓男子開車撞擊昏迷，小姊妹不敵死神，先後離世，家屬與肇事的蕭男曾在調解委員會進行和解。陳家阿公說，蕭男自稱長期洗腎「沒錢賠」，連調解委員都看不下去跟蕭說「現在是兩條命沒得活」，只好透過司法，由法院來判決。

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小姊妹阿公表示，他與蕭男不認識，在意外發生後，蕭男只有去過醫院一次，至於二位孫女遺體送回家，也不曾見對方來過，和對方只有透過調解委員會調解一次，但因為破局，就不必再談下去。

小姊妹阿公︰蕭男只去過醫院一次

陳家阿公說，蕭男在調解會就說自己沒錢，因為他長期洗腎，這樣的說法讓人覺得不必再談了，連調解委員也直接跟蕭男說，現在是兩條人命都沒得活了，洗腎這個說法不成理由。但蕭男就一再說「沒錢賠」，完全令人感受不到誠意。

陳家阿公指出，蕭男有次想透過中間友人來傳話，但他很直接說，如果是要說沒錢的話，就不必再談了，那只好提告，透過司法來解決，讓法院公正的判決。

地方人士指出，蕭男家族在市區做點小生意，但店面主要是蕭妻負責。而蕭男不只無照開車，先前也曾無照開車肇事，只是那一次沒有人受傷。蕭男雖有機車駕照，但也曾未戴安全帽被開單，如今害死二條小生命，一句「沒錢賠」是很難令人接受的。

彰化縣府社會處表示，陳家小姊妹父母離異，生前與阿公、阿伯同住，為中低收入戶，領有兒少生活補助與家扶認養金，將會針對醫療與後續生活給予協助與幫助。

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