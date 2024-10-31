法界︰可透過法官會議 檢討分案比例

桃園地院傳出承審鄭文燦 涉貪案的合議庭審判長請 假到退休，引發內部炸鍋 ，法官論壇還出現文章抨 擊刑事庭勞逸不均。 （記者余瑞仁攝）

2024/10/31 05:30

法院事務分配惹議 案量大是大環境問題難解決

〔記者余瑞仁、林嘉東／綜合報導〕桃園地院承審海基會前董事長鄭文燦涉貪案的合議庭審判長請病假到退休，後續審判長派任及案件分配問題，引發院內部分法官炸鍋抨擊；另有法官表示，法官或是審判長因故請假時有發生，事務分配規定是全體法官會議通過的，認同院長依規定處理。

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已從法官轉職的一名律師說，事務分配辦法運作多時，但因法官案件量龐大、工作量及結案壓力龐大，不管怎麼分配都難免有「異見」，主要癥結還是如何減少案件量問題，但這點根本難以解決。

北部一名司法官認為，請病假的審判長提出診斷書，依規定請假及申請退休都是法官的權利；至於全國各地方法院的案件量都暴增，這是整個大環境的現況，除了法院法官，地檢署檢察官也因案量大而哀鴻遍野。

該名司法官說，在法官論壇上發文的法官，應是藉此點出司法事務分配不均，其實這部分可以透過院長召開法官會議，重新檢討分案比例，全股（依案件一比一的比例分案）法官可以投票，要求提高審判長、庭長的分案比例（一般比全股法官少分三分之一），或可稍解各法院當前案件暴增的現況。

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