鄭文燦案審判長 請病假到退休／法官論壇砲轟 桃院：將依規定派任

桃園地院傳出承審鄭文燦 涉貪案的合議庭審判長請 假到退休，引發內部炸鍋 ，法官論壇還出現文章抨 擊刑事庭勞逸不均。 （資料照）

2024/10/31 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內，涉嫌收賄五百萬元被起訴，桃園地院前天開準備程序庭。但嚴肅法庭背後卻暗潮洶湧，傳出合議庭審判長因病請假到退休，後續審判長派任及案件分配問題，引起院內法官炸鍋，法官論壇出現砲轟文章，更點出分案勞逸不均，引起熱議；對此，桃園地院回應，會依法院事務分配規定派任。

恐影響審理速度 引發院內爭議

鄭文燦涉貪案全國矚目，案件卷證量龐大，承審合議庭須耗時爬梳案情，還有繁複的審判程序，審判長的指揮節奏，直接影響審理進度，卻傳出本案合議庭庭長因病請假到退休，後續由哪位法官接手及該股釋出的案件分配，引發院內爭議。

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法官論壇前天有署名「逃避溝通不是解藥」者，以標題「致桃院刑庭—犧牲通常股是你們能想到的唯一解」發文，文中指出「突然有審判長因病請長假，你們想出來的方式是從通常股法官中派一個人當審判長，而這個法官的案子就大部分得打出來，讓其他法官去分，於是刑庭全部法官不但要分這位法官打出來的、可能多達數百件案子，還因為他去當審判長，從此少了一個通常股。」

論壇內容抨擊分案勞逸不均

文內更直指桃院刑一、二庭長各自只帶一名法官，新收、未結案件數僅個位數及十餘件，刑十三庭不兼庭長的審判長也只帶兩位法官，認為可將少了審判長那一庭的三名普通股法官，分歸前述庭長或審判長，讓這些負擔顯過輕的庭長和審判長勉強和別庭達到勞役均衡，這方案為什麼不行？並點名希望桃院院長回應。

桃院表示，依法官法規定，法官年度司法事務分配後，有變更必要時，得由院長徵詢有關庭長、法官意見後決定；另，桃院審判長選任暨事務分配辦法也規定，審判長於任期中遇有缺額或增補必要，院長得參酌前次得票數高低、曾兼任庭長的法官及自上級審調派本院的法官任命。

桃院︰任命新審判長 須重分案逾百件

院方指出，承審鄭案合議庭審判長近日因急症就醫住院，醫囑休養一年，請假至退休，對於審判長出缺而有變更事務分配必要，院長會依規定處理；若院長依規定任命新審判長後，須打散重分案件約為一百多件，將由刑事庭法官分擔，每股約二件。

桃院並說，該院過去沒有「將審判庭三名法官重新分配至其他合議庭」的規定或慣例可循，且若採行此方案，勢必會造成各股的庭期、法庭、蒞庭公訴人均需重新安排，恐影響案件順利進行。

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