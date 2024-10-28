夫入獄 委託增加面會遭猥褻 友判10月

丈夫入獄，人妻委託增加面會，遭友人猥褻。圖為示意圖。（資料照）

2024/10/28 05:30

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣女子「小惠」（化名）因丈夫入獄服刑，想透過立委的管道來增加面會次數，於是委託友人「阿德」（化名）協助，沒想到阿德趁機強吻其耳朵和脖子，小惠不甘受辱而提告，而法官審理後依強制猥褻罪判處阿德有期徒刑十月。

判決書指出，小惠的丈夫因案入獄服刑，她常常去監獄辦理接見，但還想增加次數，於二○二三年一月間就委託友人阿德協助。阿德得知之後，每天聯絡小惠，並對其噓寒問暖。

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後來，阿德到小惠住處找她，沒想到一進門，就直接進入其臥室。他不但對小惠說：「妳老公現在入獄，此期間讓我來當妳的老公好嗎？」接著又強吻其耳朵、臉頰及脖子。小惠躲在棉被中奮力抵抗，阿德才未能進一步得逞。

事後，阿德以手機傳訊息跟小惠道歉，並告知某立委辦公室的電話，宣稱已協助其辦理增加與丈夫面會事宜，但小惠難忍受辱，還是向警方報案，並到醫院驗傷及採集生物證據，結果在其耳內發現與阿德相符合的DNA。

檢方將阿德依強制猥褻罪嫌起訴，法官審理時，阿德也坦誠犯行，最後遭判處有期徒刑十月。

據了解，立委為受刑人親友辦理監特見、增見等，為其選民服務之一，但因問題叢生，目前法務部矯正署已經不再協助立委辦理，並將此權限下放給全台各監所受文，依法定核可理由自行准駁。

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