搏命演出！ 假車禍討錢逾20次 「彎道殺手」落網

李姓男子被警方稱為「彎道殺手」，專門趁汽車駕駛打右轉方向燈時，鑽進死角假摔要錢。（民眾提供）

2024/08/25 05:30

〔記者王捷／台南報導〕「彎道殺手」李姓男子專挑汽車駕駛要右轉時，鑽入死角假摔，製造假車禍的手法熟練，再向被害人索取幾千元醫藥費，終於栽了。

警方粗估李男「搏命演出」超過 廿次，足跡遍布台南市區，廿三日警方趁他向被害人要錢時，以現行犯逮捕，將他移送法辦。

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五十多歲的李男，有多項詐欺前科，是地方頭痛人物，曾被民眾懷疑他製造假車禍，他都是在車輛轉彎時，趁駕駛視線盲區故意碰撞車子後迅速倒地，再以受傷為由向車主索討醫藥費及和解金，多數受害者因不想上警局，嫌麻煩而選擇付錢了事，以致讓他再三得逞。

僅在八月份，李男就有八次「車禍」紀錄，警方認為實際數字可能更高，警方清查，李男並非初犯，九年來在台南安平區、中西區利用假車禍類似手法詐騙，也曾被逮捕。

警方蒐證後向檢方取得拘票，正巧前天他又故技重施，向被害人索討千元和解金，警方從事發地點取得監視影像，加上目擊證人證詞，將他以現行犯逮捕。

李男辯稱自己真的因車禍受傷，警方將他依詐欺罪嫌移送，並向檢察官建議，以反覆實施犯罪理由向法院聲請預防性羈押。

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