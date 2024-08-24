前老董逼車害死男童 關說法官被打臉

辛女駕駛的車子遭張男逼車翻覆。 （民眾提供）

2024/08/24 05:30

駕4百萬豪車肇逃 法官認定犯後態度惡劣 判3年2月

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣某中小企業張姓前董事長，今年二月駕駛市價近四百萬元起跳的BMW X6休旅車，行駛於國道一號彰化段時，不滿辛姓女子超車，遂狂閃大燈和鳴按喇叭，又超速超車至辛女前方再急煞兩次「逼車」，導致辛女失控翻車，辛女的五歲兒子被噴飛至車外身亡。張男辯稱是對方爆胎才翻覆，與他無關，也否認肇事逃逸，審理時他還試圖找人關說法官，被法官當庭戳破，彰化地院認定他犯後態度惡劣，依過失致死罪、肇事致死逃逸罪判處三年二月徒刑。

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急煞兩次 害辛女翻車 5歲兒噴飛亡

今年二月十三日傍晚五時許，四十歲辛女開車載著一對兒女跟張姓女友人，欲從彰化返回高雄，行經國一南下二○四公里彰化路段，與六十七歲張男駕駛的車輛互有超車，張男不斷按喇叭與閃大燈，並以時速逾一四○公里超車至辛女前方，再緊急煞停二次，導致辛女的車失控翻覆，副駕駛座的五歲兒子被拋飛出車外，顱內、腹內出血送醫不治，另三人各受骨折、挫傷。張男駛離現場，經警方通知才到案。

據了解，張男原是公司老闆，孩子已成年，他因欠稅，將公司轉手交由女兒經營，他自己在公司掛名業務。彰院審理期間，張男曾試圖透過審判長的親友傳話，轉告審判長「希望獲得較有利的判決」，審判長後來當庭告知此事，徵詢檢、辯是否要聲請法官迴避、換法官審案，但雙方皆未聲請，由原合議庭完成審判。

合議庭認定，張男高速超車又未保持安全距離，於僅距離約一個車身處驟然任意變換車道，駛入辛女前方，又驟然煞車減速，以致辛女煞車、閃避不及而失控翻覆，有因果關係，且車輛翻滾十多圈，近在咫尺的張男不可能不知道後方發生事故，構成肇事逃逸。

法官認定張男社會歷練豐富，當知發生嚴重車禍時應報警或叫救護車，甚至停車協助救護，張男卻逕自逃逸無蹤，棄傷亡者安危於不顧，惡性不輕，且未成立調解，還試圖關說法官，未見悔改之意，量處三年二月刑。可上訴。

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