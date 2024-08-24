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    林明佐喬人事被供養 與最美女董同居

    林明佐涉嫌包庇九州博弈集團洗錢當內鬼，與最美女董徐培菁等33人被起訴。（資料照）

    林明佐涉嫌包庇九州博弈集團洗錢當內鬼，與最美女董徐培菁等33人被起訴。（資料照）

    2024/08/24 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署起訴三線二星警官林明佐「內鬼」案，把林明佐的墮落史查得一清二楚，他主動送禮給有「台灣最美董座」之稱的徐培菁，還把自己「履歷」傳給徐，請徐協助關說讓他升官，之後還與徐女同居，受徐的供養，再回饋偵查訊息給犯罪集團；曾是林員下屬的一名警官鄙夷地說：「與罪犯一丘之貉，臭不可聞！」

    中檢起訴指出，林男擔任刑事局偵四隊長期間，得知記者出身、外型亮麗的徐女，曾任台灣電競聯盟董事長等職，政商關係很好，除送禮給徐，並把履歷傳給徐，代為請託升職。林員後來擔任台中市刑警大隊長，涉把偵查機密提供給九州集團。

    徐培菁是百億總裁的基金會董事長

    徐培菁擔任陳政谷成立的慈善基金會董事長，該基金會與中市刑大一起辦活動，林、徐互動密切，兩人進一步同居於台中市豪宅。徐女動用九州集團的錢，拿廿萬元給林零花，並以每月八萬餘元，租用市價四六二萬元的荒原路華Sport P400給林代步；林調任刑事局警政監後，徐又每月花八萬七千元租「新美齊酒店式公寓」套房供林使用。

    中檢去年指揮中市刑大偵辦剛谷公司涉嫌洗錢案，林明佐拿到手下的偵查內容（剛谷犯罪集團組織圖），立刻轉告陳政谷，陳即轉移剛谷公司資金、銷毀電腦紀錄，解散公司等進行滅證，部分相關人也陸續出國避風頭，導致中市刑大搜索拘提落空。

    林還扮演集團軍師，以其警察歷練指點陳政谷等人，面對檢警偵辦時的因應之道；陳去年十一月宴請林，拿出價值二八五萬元的威士忌名酒送給林及高檔普洱茶，林收禮後回訊稱「兄弟，感謝你的濃情厚意」。

    檢方還查到林、陳一起向命理老師諮商的內容，林甚至詢問命理師：「自己警官退休後，是否能投靠陳政谷？」

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