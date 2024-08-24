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    首頁　>　社會

    《花蓮》2歲女童被同學打傷 家長控園方隱瞞

    花蓮2歲女童上幼幼班，遭男同學咬臉頰、打頭，眼角還造成撕裂傷。（家長提供）

    花蓮2歲女童上幼幼班，遭男同學咬臉頰、打頭，眼角還造成撕裂傷。（家長提供）

    2024/08/24 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮有幼幼班家長上網投訴，二歲女兒本月五日被男同學揮拳打頭、推去撞牆還咬傷臉，老師人就在旁邊，卻忽視孩子的求救，事後驗傷發現臉部多處瘀傷、挫傷及右眼撕裂傷！園方則強調，老師處理不當已離職；縣府教育處也表示，已調閱監視影片並約談相關當事人，深入調查釐清。

    老師疑忽視幼兒求救 花縣教育處調查

    女童的媽媽貼文指控，二歲女兒本月五日上午遭幼幼班男同學揮拳打頭，女童母親仔細看監視影片，發現女兒遭「打頭廿六次、兩次推撞牆、咬臉三次、咬後腦杓、掐脖子、甩巴掌還打下體」，暴力行為陸續有十分鐘之久，老師人就在旁邊，多次碰觸並拉老師衣服表達求救，但老師「完全不理會女兒」。

    她說，由於女兒受傷後變得容易哭泣、持續嘔吐，本來園方只給十秒鐘畫面、稱「女兒臉頰被咬傷一次」，再三要求園方給完整畫面，三天才有影片並得知實情。家長批評園方從一開始就隱瞞家長，造成女童延後就醫及驗傷，批評園方沒有善盡照顧責任。

    幼兒園則強調，對家長非常抱歉，當時老師因為忙著在另一頭照顧出狀況的學生，才會沒有注意到女童，第一時間發現臉上傷口除了包紮也連繫家屬，強調沒有刻意隱瞞，該名老師在事件發生後因處理不當，已經離職，目前也配合教育處調查中。

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