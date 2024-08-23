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    自由日日Shoot》防詐 最好找「頂包」一起簽合約較有保障

    謝姓男子長年在工地，熟悉包商運作，因此涉嫌偽裝成包商以投資工程名義專門欺騙工人。（讀者提供）

    謝姓男子長年在工地，熟悉包商運作，因此涉嫌偽裝成包商以投資工程名義專門欺騙工人。（讀者提供）

    2024/08/23 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕台南警方表示，謝男的詐騙手法雖傳統但難以防範，受害者多在事後才察覺，且其名下無財產，即使強制執行也難追回欠款。被害者建議，與「頂包」簽約雖麻煩且賺得少，但更有保障。

    現在流行的詐騙手法大多是分工細膩的投資型詐騙，騙徒藏在網路、金流中，非常難取締，過去以人面對面的詐騙案很容易被警方逮捕，已逐漸式微；謝男一開始的詐騙手法是面對面，並不算高明，但因他熟悉業內規則，懂得把魔鬼藏在細節裡，所以很難防範。

    有被害人表示，工地工程有許多小包商組成，但一定會有「頂包」，「頂包」可能是建商或是需要施工的業主，也有可能攬下全部施工的大包商；做工的人則大都來自社會底層，資訊和法律觀念多半不足，喜歡拿現金，還擔心簽了合約會被扣稅，因此不少人不願意簽約，結果遇到謝男的這種行騙方式就會上當，因此最好還是跟頂包簽約，如果連頂包都不簽約，那就表示大有問題。

    警方建議，投資行為無論是什麼樣的對價關係，都應該簽合約、或是有文字紀錄，未來若遇到承包糾紛，才比較有保障。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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