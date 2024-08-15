取締假車牌 警署祭獎勵 查獲偽變造案經起訴 記功兩次

假車牌越來越多，警政署要求全國警方加強執行取締專案。圖為警方查處情形。（資料照）

2024/08/15 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕警政署鑑於近期民眾懸掛偽變造車牌情況日益嚴重，要求全國警方加強執行取締專案，並祭出重大獎勵制度，凡查獲懸掛偽變造車牌，記嘉獎兩次，溯源緝獲製造偽（變）造車牌並經檢察官起訴者，每件記功二次。

警政署表示，近一年警方明確發現民眾使用偽（變）造車牌案件數增多，為有效打擊此類犯罪行為，指示各轄管交通執法單位加強打擊力度，並列為專案評比。

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警政署表示，有關偽（變）造車牌查緝部分，各警察機關除依道路交通管理處罰條例第十二條第一項第三款規定舉發及扣繳牌照外，並依刑法第二一二、二一六條偽造特種文書移送檢方偵辦。

警政署說，警方如發現民眾汽車號牌遭冒用而收到相關違規罰單，必須協助民眾完成報案程序，撤銷罰單，後續應調閱監視器積極追查偽造號牌民眾涉及的不法情事。

警政署表示，查獲偽（變）造車牌並開罰及移送法辦者，每取締汽車一件，核予嘉獎二次，每取締機車一件，核予嘉獎一次；查獲懸掛他車號牌者，每二件核予嘉獎一次；前揭獎勵每半年達到嘉獎九次後，件數加倍。

法辦販售、懸掛 記嘉獎

此外，若溯源緝獲製造偽（變）造車牌並經檢察官起訴者，每件記功二次；緝獲販賣並經移送者，每件嘉獎二次。

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