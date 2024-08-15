掰助打死猥褻男詐百萬 網路之狼騙財色 判2年2月

網路之狼騙財色被判2年2月。圖為示意圖。（資料照）

2024/08/15 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化女子小芬（化名）遭男網友猥褻，上網找律師協助，一名劉姓男子得知此事，先扮演的「律師」Mr.Lin與小芬接觸，後來又假扮黑道老大「白先生」，出手教訓男網友打死對方，其後又佯稱為其支付一千多萬元和解金，小芬相當感激，不但匯於一一七萬多元，並還「以身相許」，沒想到一切都是騙局。彰化地院依詐欺罪判處劉男有期徒刑二年二月。

分飾律師及黑道老大 設騙局

判決書指出，小芬遭男網友猥褻後，透過網路交友平台尋找律師協助，劉男佯稱自己是律師Mr.Lin，可幫忙擺平一切，小芬信以為真，把猥褻她的男網友資料給對方，劉男隔天向小芬訛稱：「我已叫經營徵信社的老大『白先生』教訓對方，不料竟打死男網友」，又說，現在白先生發生事情了，為了跟男網友家屬談和解，需要律師費、徵信費、醫藥費、喪葬費等，小芬必須先付錢。小芬怕擔上教唆殺人罪責，立即匯款一一七多萬至劉男的帳戶。

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事後，劉男又假扮成「白先生」，對小芬謊稱：「和解金談到一千五百萬元，自己願出一四八○萬元，小芬只要出廿萬元。」經Mr.Lin的指示下，小芬找到白先生的住處。對方說，最近都在處理她的事情，心情很差，又提及前任女友過世多年，自己從沒有性行為，問她可不可以跟他「愛愛」。小芬見對方苦苦哀求，在半推半就下「以身相許」，雙方發生二次性行為。

但事後東窗事發，小芬得知Mr.Lin和「白先生」是同一人，她失財又失身，控告劉男涉及詐欺取財和妨害性自主。全案經彰化地院審理，法官認為，劉男假扮「Mr.Lin」、「白先生」對小芬施詐，此犯行確定，判處他有期徒刑二年二月；至於妨害性自主部份，小芬指控被告劉男對她強迫性交，卻因證罪不足而無法推斷，因此判處無罪。

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