上傳媽媽手冊就有禮物 準媽媽被詐6萬

社群平台常見詐騙一頁式廣告。（刑事局提供）

2024/08/11 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團無所不詐，有一個詐團把目標對準年輕媽媽，在臉書等各社群媒體投放一頁式廣告，宣稱只要上傳媽媽手冊即可領取「媽媽禮」，引誘被害人加入其LINE群組，隨後以購買奶粉、尿布等嬰兒用品可賺取優惠紅利，又可拿回本金為餌行騙，北部一名準媽媽被詐六萬元。

刑事局表示，這名卅多歲的準媽媽，上月初在臉書看見「填寫資料領取媽媽禮」一頁式廣告，點入後於LINE加「萱萱阿豬媽」為好友，對方要求她填寫媽媽手冊及基本資料，填完後就被拉進「奶油獅BUTTER LION手作坊」LINE群組，進入後又填寫一些奇怪的問卷。

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群組中的人遊說她購買其尿布等嬰兒商品，聲稱購買可換得優惠紅利，例如購買二萬元，就可拿到二千元紅利，匯款完成後不僅有紅利，還會返還本金，總共可拿回二萬二千元，穩賺不賠。

準媽媽原本心有存疑，未立即下單購買，然而群組內的詐團暗樁成員不斷PO出獲益的照片，慫恿她購買，她忍不住下單三筆買了六萬元，對方持續以各種話術誘惑她繼續下單，卻又藉故推拖還錢，她才驚覺受騙。

刑事局提醒，此類手法詐騙集團會先在FB、IG等社群平台投放廣告，利用禮物、紅利、價差等號稱穩賺不賠的名義，吸引民眾點擊，引導加入LINE好友或群組，若依其指示操作，除了可能個資外洩，更可能陷入如同殺豬盤的詐騙陷阱，網路購物不可不提高警覺。

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