驚動檢察總長／拔主任否 檢審會下月再議

苗檢風暴警動檢察總長刑泰釗。（資料照）

2024/08/10 05:30

〔記者陳彩玲、張文川／台北報導〕苗栗地檢署檢察長蔡宗熙認為，該地檢發言人、主任檢察官莊佳瑋有差勤、男女交往等問題，將莊考績打丙及送交法務部檢察官人事審議委員會，建議拔除莊的主任職；檢審會昨天討論認為，有必要請雙方到會表達意見，預計下月請蔡、莊到檢審會陳述。

據悉，苗檢打去年考績時，職務評定審議委員會將莊佳瑋評定為良好（甲等），但蔡宗熙認為莊的男女交往和差勤方面有問題，依檢察長職權將考績改打「未達良好」的丙等，今年初送檢審會。

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將請雙方到檢審會陳述

檢察官職務評定僅有良好（甲等）與未達良好（丙等）兩種，被打丙者少之又少，往往須有重大過錯才會受此評價，何況莊是發言人，地位相當於副檢察長。

此案驚動檢察總長邢泰釗，邢認為須謹慎、不能草率，經檢審會審議，將全案退回苗檢重新審查，要求蔡宗熙詳述原因，並要求莊佳瑋有對應表達意見的機會。

案經苗檢重新審查後，蔡宗熙仍認為莊佳瑋有違失，維持原先未達良好評定，二度送至檢審會。據了解，檢審會昨開會後，認為此議題還要再議，且須踐行當事人到會陳述的程序，因此昨未做成決議。

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